Путин рассказал о неожиданной просьбе военных командиров

Путин: отправлять списанные автомобили на фронт предложили военные командиры
© Служба новостей «URA.RU»
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На фронт уже передано 2,1 тысячи списанных автомобилей, рассказал президент
На фронт уже передано 2,1 тысячи списанных автомобилей, рассказал президент Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился, что передача списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт была инициирована военными командирами. Сделал он это во время посещения выставки «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия» в Москве.

«Это была просьба командующих. Напрямую. Говорят: „Давайте нам списанное. Подойдут“», — ответил президент.

Также он отметил, что активисты «Общественного народного фронта» сами восстанавливают автомобили. После этого транспортные средства отправляются бойцам на фронт. На данный момент, было передано уже 2,1 тысячи машин.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился, что передача списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт была инициирована военными командирами. Сделал он это во время посещения выставки «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия» в Москве. «Это была просьба командующих. Напрямую. Говорят: „Давайте нам списанное. Подойдут“», — ответил президент. Также он отметил, что активисты «Общественного народного фронта» сами восстанавливают автомобили. После этого транспортные средства отправляются бойцам на фронт. На данный момент, было передано уже 2,1 тысячи машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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