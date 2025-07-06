Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился, что передача списанных автомобилей органов власти и госкомпаний на фронт была инициирована военными командирами. Сделал он это во время посещения выставки «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия» в Москве.
«Это была просьба командующих. Напрямую. Говорят: „Давайте нам списанное. Подойдут“», — ответил президент.
Также он отметил, что активисты «Общественного народного фронта» сами восстанавливают автомобили. После этого транспортные средства отправляются бойцам на фронт. На данный момент, было передано уже 2,1 тысячи машин.
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