Путин обратился к волонтерам «Народного фронта»

Путин заявил о массовом характере «Народного фронта»
Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров «Народного фронта» за труд и искреннее служение Отечеству. Его слова прозвучали на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для Победы!»
Путин поблагодарил волонтеров и заявил, что «Народный фронт» стал по-настоящему массовым движением. Слова президента РФ передает корреспондент URA.RU.
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