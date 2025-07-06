Путин обратился к волонтерам «Народного фронта»

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Путин заявил о массовом характере «Народного фронта»
Путин заявил о массовом характере «Народного фронта» Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров «Народного фронта» за труд и искреннее служение Отечеству. Его слова прозвучали на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для Победы!»

Путин поблагодарил волонтеров и заявил, что «Народный фронт» стал по-настоящему массовым движением. Слова президента РФ передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров «Народного фронта» за труд и искреннее служение Отечеству. Его слова прозвучали на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для Победы!» Путин поблагодарил волонтеров и заявил, что «Народный фронт» стал по-настоящему массовым движением. Слова президента РФ передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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