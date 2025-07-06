Путин: российские «Кулибины» собирают технику в гаражах лучше, чем в НАТО

Российские «Кулибины» создают в гаражах технику для нужд СВО на порядок лучше, чем это выходит у профессионалов из некоторых стран НАТО. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин, на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для Победы!».
«Российские „Кулибины“ иногда придумывают для нужд фронта то, что превосходит по качеству „железо“ из стран НАТО», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Кроме того, российский лидер сообщил, что российские дроны уничтожили вражескую технику на сумму свыше 2 млрд долларов. По его словам, западным странам, поставляющим вооружение Украине, следует задуматься о целесообразности расходования средств своих налогоплательщиков.
В рамках форума также стало известно, сколько было собрано средств в рамках акции «Все для Победы». По словам Путина, эта сумма составила 54,5 млрд рублей. Президент России подчеркнул, что все эти деньги являются народными средствами, направленными на поддержку СВО.
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