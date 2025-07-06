Путин обратился к участникам саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в Бразилии, и заявил о продолжающемся углублении сотрудничества между странами объединения. Обращение главы государства прошло в формате видеоконференции.
«Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям», — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к участникам саммита. Трансляция его обращения ведется на телеканале «Россия 24». По словам президента, страны-участницы обладают значительным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, а авторитет и влияние БРИКС в мировой политике неуклонно растут. Путин также отметил, что по паритету покупательной способности БРИКС существенно превосходит некоторые другие международные объединения, такие как G7. Кроме того, союз пользуется поддержкой многих государств Глобального Юга и Востока.
В своем выступлении Путин указал на значимость дальнейшего расширения сотрудничества между странами блока и подчеркнул важность совместной работы по вопросам реформирования глобального управления и обеспечения безопасности. Пленарное заседание саммита в Рио-де-Жанейро 6–7 июля посвящено вопросам мира, безопасности и реформированию международных институтов управления. Российская делегация на саммите представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
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