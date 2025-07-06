«Грустно такое слышать»: стилист Лисовец оценил слова Мии Бойка о розовом цвете в мужской одежде

Стилист Лисовец отреагировал на заявление Бойка: плохо, что цвета делят
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав призывает одеваться так, как нравится
Владислав призывает одеваться так, как нравится Фото:

Певица Миа Бойка не права в своем высказывании, в котором она призвала мужчин отказаться от розового цвета в одежде. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец. Он подчеркнул, что сегодня нет совершенно никаких рамок, в которые стоило бы вгонять себя.

«Если новое поколение делит розовый цвет на гендеры, это уже совсем грустно слушать. Я такое вряд ли себе мог представить. Значение имеет то кто и как носит этот цвет и преподносит его. Розовый цвет может как и украшать, выглядеть очень "вкусно", может быть и отвратительным вульгарным и дешевым. Как эксперт утверждаю: любой цвет можно грамотно преподнести на брутальном мужчине. На контрасте и строится мода и стиль. Когда вы делаете что-то, это должно вызывать эмоцию у окружающих», — пояснил стилист.

Владислав напомнил, что у розового много оттенков, их нельзя мешать в одну кучу. Кроме того, образ создается не только с помощью цвета, но и силуэта — что самое важное. «Например, розовая рубашка очень красиво выглядит на мужчине с черным или серым костюмом», — пояснил Лисовец.

Эксперт призывает не слушать никаких критиков и одеваться так, как велит вам сердце, не обращая внимание на давление общества. «Даже новое поколение взращивает страхи, рассказывает, кому и что можно, кому что нельзя, что правильно и неправильно. Правильно то, что чувствует человек. Если человек хочет носить розовый, голубой, салатовый, желтый, лимонный, то это его право, — резюмировал стилист.

Миа пока на очередной свой скандал не дала никакой реакции.

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Певица Миа Бойка не права в своем высказывании, в котором она призвала мужчин отказаться от розового цвета в одежде. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец. Он подчеркнул, что сегодня нет совершенно никаких рамок, в которые стоило бы вгонять себя. Владислав напомнил, что у розового много оттенков, их нельзя мешать в одну кучу. Кроме того, образ создается не только с помощью цвета, но и силуэта — что самое важное. «Например, розовая рубашка очень красиво выглядит на мужчине с черным или серым костюмом», — пояснил Лисовец. Эксперт призывает не слушать никаких критиков и одеваться так, как велит вам сердце, не обращая внимание на давление общества. «Даже новое поколение взращивает страхи, рассказывает, кому и что можно, кому что нельзя, что правильно и неправильно. Правильно то, что чувствует человек. Если человек хочет носить розовый, голубой, салатовый, желтый, лимонный, то это его право, — резюмировал стилист. Миа пока на очередной свой скандал не дала никакой реакции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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