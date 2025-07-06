Президент Бразилии раскритиковал политику НАТО

Решение государств-членов Североатлантического альянса увеличить военные расходы до 5% от ВВП на протяжении нескольких лет способствует нарастанию гонки вооружений на глобальном уровне. Об этом на открытии саммита БРИКС заявил президент Бразилии Лула да Силва.
«Мир сталкивается с беспрецедентным количеством вооруженных конфликтов с момента окончания Второй мировой войны. Недавнее решение НАТО [повысить военные расходы до 5%] способствует гонке вооружений», — сказал да Силва. Его слова приводит ТАСС.
Бразильский лидер также отметил, что участникам НАТО проще увеличить военные расходы до 5% от ВВП, чем выполнить собственные обязательства и выделить 0,7% ВВП на поддержку развивающихся стран. Это, по мнению, да Силвы, «гораздо легче, чем вкладывать средства в достижение мира».
Ранее на открытии саммита президент Бразилии рассказал о том, что участники украинского конфликта должны углубить диалог. Именно в этом случае можно будет найти мирное решение ситуации.
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