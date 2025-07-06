Президент Бразилии раскритиковал политику НАТО

Президент Бразилии подверг критике политику НАТО за повышение военных расходов
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Президент Бразилии раскритиковал политику НАТО за повышение военных расходов
Президент Бразилии раскритиковал политику НАТО за повышение военных расходов Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Решение государств-членов Североатлантического альянса увеличить военные расходы до 5% от ВВП на протяжении нескольких лет способствует нарастанию гонки вооружений на глобальном уровне. Об этом на открытии саммита БРИКС заявил президент Бразилии Лула да Силва.

«Мир сталкивается с беспрецедентным количеством вооруженных конфликтов с момента окончания Второй мировой войны. Недавнее решение НАТО [повысить военные расходы до 5%] способствует гонке вооружений», — сказал да Силва. Его слова приводит ТАСС.

Бразильский лидер также отметил, что участникам НАТО проще увеличить военные расходы до 5% от ВВП, чем выполнить собственные обязательства и выделить 0,7% ВВП на поддержку развивающихся стран. Это, по мнению, да Силвы, «гораздо легче, чем вкладывать средства в достижение мира».

Ранее на открытии саммита президент Бразилии рассказал о том, что участники украинского конфликта должны углубить диалог. Именно в этом случае можно будет найти мирное решение ситуации.

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Решение государств-членов Североатлантического альянса увеличить военные расходы до 5% от ВВП на протяжении нескольких лет способствует нарастанию гонки вооружений на глобальном уровне. Об этом на открытии саммита БРИКС заявил президент Бразилии Лула да Силва. «Мир сталкивается с беспрецедентным количеством вооруженных конфликтов с момента окончания Второй мировой войны. Недавнее решение НАТО [повысить военные расходы до 5%] способствует гонке вооружений», — сказал да Силва. Его слова приводит ТАСС. Бразильский лидер также отметил, что участникам НАТО проще увеличить военные расходы до 5% от ВВП, чем выполнить собственные обязательства и выделить 0,7% ВВП на поддержку развивающихся стран. Это, по мнению, да Силвы, «гораздо легче, чем вкладывать средства в достижение мира». Ранее на открытии саммита президент Бразилии рассказал о том, что участники украинского конфликта должны углубить диалог. Именно в этом случае можно будет найти мирное решение ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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