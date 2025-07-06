На Западе впали в ярость из-за Зеленского, вовлекающего детей в конфликт на Украине

Владимиру Зеленскому не следует привлекать детей к участию в конфликте на территории Украины. Так считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Это не должно касаться детей. Всему есть предел!», — заявил Кошкович. Написал он об этом в соцсети X.
Аналитик сообщением отреагировал на кадры вручения президентом Украины награды «Будущее Украины» мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену. Награда была вручена за сбор средство на приобретение рюкзаков для украинских детей. Также Кошкович отметил, что ребенок выглядел очень растеряно.
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