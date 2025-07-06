Москву атаковали украинские беспилотники. Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте падения фрагментов БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее из-за атаки украинских беспилотников были введены ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Из-за чего в последнем за сутки были задержаны 241 рейс и отменены 158 рейсов.
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