Москву атаковали украинские беспилотники

Собянин: силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ, которые летели на Москву
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Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ, которые летели на Москву
Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ, которые летели на Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москву атаковали украинские беспилотники. Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте падения фрагментов БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее из-за атаки украинских беспилотников были введены ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Из-за чего в последнем за сутки были задержаны 241 рейс и отменены 158 рейсов.

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Москву атаковали украинские беспилотники. Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте падения фрагментов БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Ранее из-за атаки украинских беспилотников были введены ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Из-за чего в последнем за сутки были задержаны 241 рейс и отменены 158 рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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