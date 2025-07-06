Ситуация в российских аэропортах 6 июля: кто возобновил полеты, а где еще действуют ограничения

Случившийся накануне самолетный коллапс в российских аэропортах до сих пор продолжается в некоторых воздушных гаванях страны. По последним данным Минтранса России, из-за угрозы атаки дронов ВСУ в Шереметьево было задержано свыше 240 рейсов, в Пулково — почти сорок и чуть больше десятка в аэропорту Нижнего Новгорода.
Однако ситуация постепенно налаживается. Аэропорты начинают возвращаться к привычному ритму работы. В «Аэрофлоте», например, заявили, что в течение дня, 6 июля, восстановят расписание всех рейсов в Шереметьево. А в воздушной гавани Нижнего Новгорода приняли первый самолет из Турции, но позже там вновь ввели ограничения.
Для нормализации обстановки в терминалах были привлечены дополнительные сотрудники. Работа аэропортов находится на контроле у Минтранса. URA.RU рассказывает, что известно о возобновлении полетов, расписания и обстановке в воздушных гаванях страны.
Сколько за сутки было проблем с рейсами в аэропортах страны
По информации Минтранса России, за прошедшие сутки в аэропорту Шереметьево в Москве были задержаны 241 рейс и отменены 158 рейсов. В петербургском аэропорту Пулково задержки коснулись 36 рейсов, а отменено было 87. В аэропорту Нижнего Новгорода отменено 12 рейсов.
По последним данным, эти аэропорты уже начинают функционировать в штатном режиме. Привлечены дополнительные сотрудники. В зонах вылета не наблюдается большого скопления пассажиров. Обслуживание вылетов и прилетов российских и зарубежных авиакомпаний осуществляется в соответствии с утвержденным графиком на текущий день. При этом ситуация в аэропортах страны находятся на контроле у главы ведомства Романа Старовойта.
«Коллеги, обращаю ваше внимание на необходимость контроля соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам задержанных и отмененных рейсов услуг питания, воды, размещения — в соответствии со временем задержки. Ространснадзор во взаимодействии с транспортной прокуратурой прошу эту ситуацию держать на контроле», — сказал Старовойт. Его слова опубликованы в telegram-канале Минтранса.
В «Аэрофлоте» пообещали за сегодня восстановить расписание рейсов
Регулярное расписание рейсов по всей маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево будет полностью возобновлено в течение дня, 6 июля. По данным пресс-службы авиаперевозчика, на 11:30 по МСК обстановка у билетных касс «Аэрофлота» в терминалах B и C аэропорта Шереметьево оценивается как стабильная. В зонах регистрации наблюдается обычное для выходных летнего периода количество пассажиров. Также отмечается, что значительных очередей и скоплений людей нет, а все процедуры обслуживания осуществляются под наблюдением сотрудников наземных служб перевозчика.
Аэропорт Нижнего Новгорода наладил и вновь ограничил работу
Воздушная гавань в Нижнем Новгороде после снятия временных ограничений приняла первый рейс из Турции. В 10:21 по МСК в аэропорту приземлился самолет компании Azur Air из Антальи.
Позднее появилась информация, что по состоянию на 13:00 по МСК аэропорт Нижнего Новгорода обслужил уже пять рейсов, два из которых — международные. Скоро здесь ожидают посадки еще четырех самолетов из Санкт-Петербурга, Оренбурга и Еревана. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
Позже в Росавиации подтвердили, что в аэропорту были вновь введены ограничения. Прием и выпуск воздушных судов там сейчас под временным запретом.
В каких аэропортах РФ сообщалось о задержках рейсов
Аэропорты в России
Ограничения на прием и отправку воздушных судов продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля. Они были введены больше суток назад. Также рейсы задерживают в аэропорту Челябинска. Самолеты следовали в Москву, Минск и Сочи, но были задержаны на время от двух до десяти часов.
Московские аэропорты
В Шереметьево, 6 июля на 09:00 по МСК были задержаны рейсы, следующие в Калининград, Самару, Алматы, Минеральные Воды, Тюмень, Анталию, Архангельск, Сочи, Челябинск, Махачкалу, Алматы, а также в ряд других направлений, пишет портал News.ru. Во Внуково задержаны рейсы, направлявшиеся в Баку и Анталью, а из Жуковского отложены вылеты в Анталью и Душанбе. В то же время в аэропорту Домодедово отправление самолетов осуществляется по установленному графику.
Питерский Пулково
По информации, размещенной telegram-канале Пулково, аэропорт работает штатно. На сегодняшний день запланирован 571 рейс, 100 их которых — международные. На 12:00 по МСК 22 рейса задержаны более чем на 4 часа. Сообщается также, что с один рейс ожидается с запасного аэродрома.
Россиянку не пустили на рейс из-за овербукинга
Москвичка собиралась улететь из Домодедово в Горно-Алтайск еще 4 июля рейсом авиакомпании S7, пишет telegram-канал Shot. Ее рейс был запланирован на 08:05 утра по МСК. Как рассказала девушка, около пяти часов утра она предприняла попытку пройти онлайн-регистрацию по пути в Домодедово, однако сервис не предоставил ей такой возможности. Спустя час, на стойке регистрации ей сообщили, что свободных мест на рейсе больше не осталось.
Сотрудники авиаперевозчика рекомендовали ей остаться у выхода на посадку в надежде, что какой-либо пассажир не успеет на рейс. Однако этого не произошло. В результате москвичке оформили билет на следующий доступный рейс, вылет которого был запланирован лишь спустя 16 часов.
Дети снимают видео о ситуации в аэропортах РФ
Пока взрослые томились в очередях, их дети решили обернуть ситуацию с задержками рейсов себе на пользу. Соцсети наполнились различными видео, где школьники рассказывают о том, как заводили новые знакомства в терминалах. Также они советовали, какие фильмы посмотреть, если оказался в подобной ситуации. Информацию об этом публикует Shot.
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