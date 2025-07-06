Гладков рассказал о погибших при ударе ВСУ по Белгородской области

Мужчина и пассажир, личность которого не установлена, погибли в результате атаки беспилотника ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Ещё один трагический день для нашего региона. По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки», — написал губернатор в своем telegram-канале.
По словам Гладкова, ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно атаковали легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Белгород. Погибшие скончались на месте. В заключение, губернатор от имени всех жителей области выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее в Белгороде также произошла атака беспилотника ВСУ по зданию автозаправки, в результате которой погибла мирная жительница и четверо человек получили ранения. После удара на месте работали экстренные службы, а власти предупреждали о возможной угрозе повторных атак. Подобные инциденты в регионе происходят не впервые, что вызывает обеспокоенность у местных жителей и требует усиления мер безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.