Гладков рассказал о погибших при ударе ВСУ по Белгородской области

Гладков: мужчина и пассажир погибли после удара БПЛА ВСУ по легковому автомобилю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон целенаправленно ударил по легковому автомобилю на дороге, заявил губернатор Белгородской области
Дрон целенаправленно ударил по легковому автомобилю на дороге, заявил губернатор Белгородской области Фото:

Мужчина и пассажир, личность которого не установлена, погибли в результате атаки беспилотника ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Ещё один трагический день для нашего региона. По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки», — написал губернатор в своем telegram-канале.

По словам Гладкова, ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно атаковали легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Белгород. Погибшие скончались на месте. В заключение, губернатор от имени всех жителей области выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Белгороде также произошла атака беспилотника ВСУ по зданию автозаправки, в результате которой погибла мирная жительница и четверо человек получили ранения. После удара на месте работали экстренные службы, а власти предупреждали о возможной угрозе повторных атак. Подобные инциденты в регионе происходят не впервые, что вызывает обеспокоенность у местных жителей и требует усиления мер безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина и пассажир, личность которого не установлена, погибли в результате атаки беспилотника ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Ещё один трагический день для нашего региона. По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки», — написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Гладкова, ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно атаковали легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Белгород. Погибшие скончались на месте. В заключение, губернатор от имени всех жителей области выразил соболезнования родным и близким погибших. Ранее в Белгороде также произошла атака беспилотника ВСУ по зданию автозаправки, в результате которой погибла мирная жительница и четверо человек получили ранения. После удара на месте работали экстренные службы, а власти предупреждали о возможной угрозе повторных атак. Подобные инциденты в регионе происходят не впервые, что вызывает обеспокоенность у местных жителей и требует усиления мер безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...