«171 рейс отменен»: Росавиация рассказала о массовых отменах рейсов в Шереметьево и Пулково

На данный момент в московском аэропорту Шереметьево отменено свыше 150-ти рейсов. А в питерском Пулково — 90. Об этом рассказали в Росавиации.
«По данным на 18:00 МСК в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. <...> Пулково на 18:00 МСК работает с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Отменено на прилет и вылет 90 рейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Росавиации.
Также там отметили, что в Шереметьево более чем на два часа задержаны 56 рейсов. Из терминала B с 18:00 до 21:00 по МСК запланировал вылет 65 рейсов, а из терминала C — 11. Сейчас к вылетам готовятся около 15 тысяч пассажиров.
В Пулково задерживается вылет 37 рейсов. В Росавиации указывают, что помимо полетов покинуть город можно с помощью железной дороги.
«Между Санкт-Петербургом и Москвой развито железнодорожное сообщение. Билеты есть в обоих направлениях: как на поезда дальнего следования, так и Сапсаны», — сказано в сообщении.
В аэропорту Нижнего Новгорода, который сегодня открывался и закрывался на работу на данный момент отменены на прилет и вылет 26 рейсов. А задержанными остаются 13. Однако в целом, отметили в Росавиации, ситуация по другим воздушным гаваням страны остается штатной.
Ранее по информации Минтранса России, за прошедшие сутки в аэропорту Шереметьево в Москве были задержаны 241 рейс и отменены 158 рейсов. В петербургском аэропорту Пулково задержки коснулись 36 рейсов, а отменено было 87. В аэропорту Нижнего Новгорода отменено 12 рейсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.