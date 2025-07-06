06 июля 2025

Полсотни дронов массово атаковали регионы России

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Всего за 5 часов 10 минут было сбито 48 БПЛА, сообщили в Минобороны
Всего за 5 часов 10 минут было сбито 48 БПЛА, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 6 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, атака произошла в период с 14:20 до 19:30 по московскому времени.

«В общей сложности средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Детально распределение сбитых дронов выглядит следующим образом: 13 аппаратов были уничтожены над Калужской областью, 10 — над Брянской областью, 9 — над Московским регионом, в том числе шесть из них летели на Москву. Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью, столько же — над Смоленской областью. Еще два аппарата перехвачены в Ленинградской области, по одному — в Курской и Новгородской областях.

За последние дни это уже не первая массированная атака беспилотников: 5 июля российские ПВО также уничтожили 48 украинских дронов над различными регионами страны, в том числе на подлете к Москве. Ранее, в ночь на 4 июля, аналогичное количество беспилотников было сбито над Ростовской, Курской, Белгородской и Орловской областями.

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Вечером 6 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, атака произошла в период с 14:20 до 19:30 по московскому времени. «В общей сложности средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Детально распределение сбитых дронов выглядит следующим образом: 13 аппаратов были уничтожены над Калужской областью, 10 — над Брянской областью, 9 — над Московским регионом, в том числе шесть из них летели на Москву. Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью, столько же — над Смоленской областью. Еще два аппарата перехвачены в Ленинградской области, по одному — в Курской и Новгородской областях. За последние дни это уже не первая массированная атака беспилотников: 5 июля российские ПВО также уничтожили 48 украинских дронов над различными регионами страны, в том числе на подлете к Москве. Ранее, в ночь на 4 июля, аналогичное количество беспилотников было сбито над Ростовской, Курской, Белгородской и Орловской областями.
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