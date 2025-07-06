Представители России и Ирана на полях БРИКС побеседовали в тесной комнате

В Рио-де-Жанейро прошли переговоры между Россией и Ираном. Беседа прошла в довольно тесной комнате — главы МИД обеих стран сидели практически впритык друг к другу. Кадрами со встречи на полях саммита БРИКС поделилась представитель МИД России Мария Захарова.
В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностраных дел Ирана Аббас Аракчи. Саммит стран БРИКС проходит в Бразилии 6 и 7 июля. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате видеоконференции из-за трудностей с соблюдением норм Международного уголовного суда.
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