06 июля 2025

Представители России и Ирана на полях БРИКС побеседовали в тесной комнате

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Саммит проходит в Рио-де-Жанейро с участием делегаций России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР
Саммит проходит в Рио-де-Жанейро с участием делегаций России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР Фото:

В Рио-де-Жанейро прошли переговоры между Россией и Ираном. Беседа прошла в довольно тесной комнате — главы МИД обеих стран сидели практически впритык друг к другу. Кадрами со встречи на полях саммита БРИКС поделилась представитель МИД России Мария Захарова.

В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностраных дел Ирана Аббас Аракчи. Саммит стран БРИКС проходит в Бразилии 6 и 7 июля. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате видеоконференции из-за трудностей с соблюдением норм Международного уголовного суда. 

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В Рио-де-Жанейро прошли переговоры между Россией и Ираном. Беседа прошла в довольно тесной комнате — главы МИД обеих стран сидели практически впритык друг к другу. Кадрами со встречи на полях саммита БРИКС поделилась представитель МИД России Мария Захарова. В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностраных дел Ирана Аббас Аракчи. Саммит стран БРИКС проходит в Бразилии 6 и 7 июля. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате видеоконференции из-за трудностей с соблюдением норм Международного уголовного суда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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