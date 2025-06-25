Ушаков раскрыл, как Путин будет участвовать в БРИКС в Бразилии, где работает юрисдикция МУС

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Бразилии 6–7 июля, по видеосвязи. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга
«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях саммита», — рассказал Ушаков, комментируя участие России в саммите БРИКС. Его слова передал корреспондент URA.RU. Помощник российского лидера отметил, что это обусловлено рядом трудностей, связанных с соблюдением норм Международного уголовного суда.
По словам Ушакова, бразильские власти не смогли выработать ясную позицию, которая обеспечила бы возможность участия Путина в мероприятии. В связи с этим президент России присоединится к событию в режиме видеоконференции, а российскую делегацию в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявлял, что Путин примет участие в саммите БРИКС, несмотря на отказ председателя КНР Си Цзиньпина от личной поездки и обсуждение формата присутствия российского лидера. Саммит пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро с участием делегаций России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.
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