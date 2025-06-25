Ушаков раскрыл, как Путин будет участвовать в БРИКС в Бразилии, где работает юрисдикция МУС

Ушаков: Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ушаков отметил, что российскую делегацию в Бразилии возглавит Лавров
Ушаков отметил, что российскую делегацию в Бразилии возглавит Лавров Фото:

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Бразилии 6–7 июля, по видеосвязи. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга

«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях саммита», — рассказал Ушаков, комментируя участие России в саммите БРИКС. Его слова передал корреспондент URA.RU. Помощник российского лидера отметил, что это обусловлено рядом трудностей, связанных с соблюдением норм Международного уголовного суда.

По словам Ушакова, бразильские власти не смогли выработать ясную позицию, которая обеспечила бы возможность участия Путина в мероприятии. В связи с этим президент России присоединится к событию в режиме видеоконференции, а российскую делегацию в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявлял, что Путин примет участие в саммите БРИКС, несмотря на отказ председателя КНР Си Цзиньпина от личной поездки и обсуждение формата присутствия российского лидера. Саммит пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро с участием делегаций России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.

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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Бразилии 6–7 июля, по видеосвязи. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга «Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях саммита», — рассказал Ушаков, комментируя участие России в саммите БРИКС. Его слова передал корреспондент URA.RU. Помощник российского лидера отметил, что это обусловлено рядом трудностей, связанных с соблюдением норм Международного уголовного суда. По словам Ушакова, бразильские власти не смогли выработать ясную позицию, которая обеспечила бы возможность участия Путина в мероприятии. В связи с этим президент России присоединится к событию в режиме видеоконференции, а российскую делегацию в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявлял, что Путин примет участие в саммите БРИКС, несмотря на отказ председателя КНР Си Цзиньпина от личной поездки и обсуждение формата присутствия российского лидера. Саммит пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро с участием делегаций России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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