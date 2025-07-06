06 июля 2025

Союзники России жестко осудили Украину за бесчеловечные атаки

Страны БРИКС осудили удары Украины по ж/д инфраструктуре
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Лидеры БРИКС недовольны действиями Украины
Лидеры БРИКС недовольны действиями Украины Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Лидеры БРИКС на саммите в Бразилии осудили недавние атаки Вооруженных сил Украины. Они осуждают нападение на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях. 

«Мы самым решительным образом осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей», — говорится в тексте декларации об «Укреплении сотрудничества Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления». Она была принята по итогам саммита. 

Саммит проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Президент России Владимир Путин принял участие в ключевом пленарном заседании XVII саммита БРИКС, выступив на мероприятии в режиме видеоконференции.

Президент Бразилии Лула да Силва в ходе открытия саммита БРИКС отметил важность установления прямого диалога между участниками украинского конфликта с целью достижения мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки инициировать переговоры с Лулой да Силва, обращаясь с соответствующими запросами в администрацию Бразилии, однако они остались без ответа. Лула да Силва выступает за поиск дипломатических путей разрешения кризиса.

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Лидеры БРИКС на саммите в Бразилии осудили недавние атаки Вооруженных сил Украины. Они осуждают нападение на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях.  «Мы самым решительным образом осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей», — говорится в тексте декларации об «Укреплении сотрудничества Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления». Она была принята по итогам саммита.  Саммит проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Президент России Владимир Путин принял участие в ключевом пленарном заседании XVII саммита БРИКС, выступив на мероприятии в режиме видеоконференции. Президент Бразилии Лула да Силва в ходе открытия саммита БРИКС отметил важность установления прямого диалога между участниками украинского конфликта с целью достижения мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки инициировать переговоры с Лулой да Силва, обращаясь с соответствующими запросами в администрацию Бразилии, однако они остались без ответа. Лула да Силва выступает за поиск дипломатических путей разрешения кризиса.
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