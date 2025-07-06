Частично открыли один из аэропортов РФ

Питерский аэропорт Пулково вновь открыли. Правда на один час. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 МСК», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
В пресс-службе Пулково рассказали, что во время непродолжительного открытия воздушного пространства были успешно выполнены отправки пяти рейсов. Самолеты с пассажирами улетели в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград и Новосибирск.
Ранее стало известно, что к вечеру воскресенья, 6 июля, в Пулково было отменено 90 рейсов. Еще 37 были задержаны. В аэропорту просят пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, следить за расписанием через онлайн-табло воздушной гавани. А в случае переноса вылета не приезжать в аэропорт заблаговременно.
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