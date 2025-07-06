06 июля 2025

Частично открыли один из аэропортов РФ

Росавиация: аэропорт Пулково открыли на один час работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пулково открыли на час, чтобы принять самолеты
Пулково открыли на час, чтобы принять самолеты Фото:

Питерский аэропорт Пулково вновь открыли. Правда на один час. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 МСК», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

В пресс-службе Пулково рассказали, что во время непродолжительного открытия воздушного пространства были успешно выполнены отправки пяти рейсов. Самолеты с пассажирами улетели в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград и Новосибирск.

Ранее стало известно, что к вечеру воскресенья, 6 июля, в Пулково было отменено 90 рейсов. Еще 37 были задержаны. В аэропорту просят пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, следить за расписанием через онлайн-табло воздушной гавани. А в случае переноса вылета не приезжать в аэропорт заблаговременно.

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Питерский аэропорт Пулково вновь открыли. Правда на один час. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 МСК», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. В пресс-службе Пулково рассказали, что во время непродолжительного открытия воздушного пространства были успешно выполнены отправки пяти рейсов. Самолеты с пассажирами улетели в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград и Новосибирск. Ранее стало известно, что к вечеру воскресенья, 6 июля, в Пулково было отменено 90 рейсов. Еще 37 были задержаны. В аэропорту просят пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, следить за расписанием через онлайн-табло воздушной гавани. А в случае переноса вылета не приезжать в аэропорт заблаговременно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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