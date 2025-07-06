06 июля 2025
05 июля 2025

Челябинский депутат Госдумы Лантратова посетила детский сад в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова не первый раз посещает детский сад №5 «Солнышко»
Яна Лантратова не первый раз посещает детский сад №5 «Солнышко» Фото:

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова посетила детский сад №5 «Солнышко» в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР), который является подшефным Челябинской области. Об этом депутат сообщила в социальных сетях.

«Уже была здесь вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Приезжали с ним как раз после очередного обстрела. Регион тогда подготовил детский сад к сдаче, но ВСУ опять его обстреляли, пробило кровлю и требовался новый ремонт. Сотни строителей, в том числе из Челябинской области, под звуки канонады украинской артиллерии проводили восстановительные работы», — рассказала Лантратова в своем telegram-канале.

Лантратова подчеркнула, что теперь у детей появилось современное пространство, в котором трудятся высококвалифицированные воспитатели. В ходе визита состоялось общение как с педагогическим коллективом, так и с воспитанниками учреждения. Дети подготовили концертную программу. Для гостей провели экскурсию по детскому саду.

После завершения ремонтных работ в дошкольном учреждении были оборудованы новый пищеблок и прачечная, установлена качественная мебель. В результате созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и всестороннего развития воспитанников.

В детском саду «Солнышко» председатель комитета Госдумы побывала в рамках поездки в города ДНР. Во время визита Яна Лантратова проверила ход восстановления социальных объектов.

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Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова посетила детский сад №5 «Солнышко» в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР), который является подшефным Челябинской области. Об этом депутат сообщила в социальных сетях. «Уже была здесь вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Приезжали с ним как раз после очередного обстрела. Регион тогда подготовил детский сад к сдаче, но ВСУ опять его обстреляли, пробило кровлю и требовался новый ремонт. Сотни строителей, в том числе из Челябинской области, под звуки канонады украинской артиллерии проводили восстановительные работы», — рассказала Лантратова в своем telegram-канале. Лантратова подчеркнула, что теперь у детей появилось современное пространство, в котором трудятся высококвалифицированные воспитатели. В ходе визита состоялось общение как с педагогическим коллективом, так и с воспитанниками учреждения. Дети подготовили концертную программу. Для гостей провели экскурсию по детскому саду. После завершения ремонтных работ в дошкольном учреждении были оборудованы новый пищеблок и прачечная, установлена качественная мебель. В результате созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и всестороннего развития воспитанников. В детском саду «Солнышко» председатель комитета Госдумы побывала в рамках поездки в города ДНР. Во время визита Яна Лантратова проверила ход восстановления социальных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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