Один из крупнейших аэропортов в РФ снова заработал после ограничений

Пулково снова начал принимать и отправлять рейсы
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Пулково постепенно начинает готовиться к отправке рейсов
Пулково постепенно начинает готовиться к отправке рейсов Фото:
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Петербургский аэропорт Пулково, крупнейший аэропорт за пределами Москвы, возобновил работу и готовится к отправке первых рейсов, рассказали в пресс-службе авиагавани. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил информацию о снятии временных ограничений, которые вводились ранее для обеспечения безопасности полетов.

"Уважаемые пассажиры! Начинаем подготовку к отправке рейсов. Внимательно следите за звуковыми объявлениями в терминале", — говорится в telegram-канале аэропорта Пулково. 

В своем заявлении, опубликованном в 1:15 по московскому времени представитель Росавиации в Telegram сообщил, что временные ограничения в работе аэропорта сняты. Гавань начнет принимать и отправлять самолеты в штатном режиме.

Ранее, 6 июля, аэропорт Пулково уже открывался на короткий период с 21:30 до 22:30 по московскому времени, в течение которого удалось отправить пять рейсов в различные города. До этого из-за введенных ограничений было отменено 90 рейсов и задержано еще 37, а пассажиров просили следить за обновлениями расписания и не приезжать в аэропорт заранее при переносе вылета.

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Петербургский аэропорт Пулково, крупнейший аэропорт за пределами Москвы, возобновил работу и готовится к отправке первых рейсов, рассказали в пресс-службе авиагавани. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил информацию о снятии временных ограничений, которые вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. "Уважаемые пассажиры! Начинаем подготовку к отправке рейсов. Внимательно следите за звуковыми объявлениями в терминале", — говорится в telegram-канале аэропорта Пулково.  В своем заявлении, опубликованном в 1:15 по московскому времени представитель Росавиации в Telegram сообщил, что временные ограничения в работе аэропорта сняты. Гавань начнет принимать и отправлять самолеты в штатном режиме. Ранее, 6 июля, аэропорт Пулково уже открывался на короткий период с 21:30 до 22:30 по московскому времени, в течение которого удалось отправить пять рейсов в различные города. До этого из-за введенных ограничений было отменено 90 рейсов и задержано еще 37, а пассажиров просили следить за обновлениями расписания и не приезжать в аэропорт заранее при переносе вылета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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