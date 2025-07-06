06 июля 2025

В ГД приготовили для семей с детьми приятный подарок

Глава комитета ГД Нилов призвал расширить единое пособие для семей с детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект направлен на улучшение материального положения нуждающихся семей
Законопроект направлен на улучшение материального положения нуждающихся семей Фото:

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал расширить программу единого пособия для детей из семей с низкими доходами до их совершеннолетия. Об этом он рассказал в telegram-канале.

«Полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет. Это позволит улучшить материальное положение таких семей, нуждающихся в социальной поддержке», — заявил Нилов.

Он отметил, что сейчас единое пособие выплачивается только до тех пор, пока ребенку не исполнится 17 лет, несмотря на то, что по действующему законодательству ребенком считается лицо до 18 лет. Соответствующий межфракционный законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. 

Ранее Госдума приняла окончательное решение об увеличении пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Законопроект, который предлагал увеличить размер пособия с 40% до 60% от среднего заработка родителя, был отклонен в первом чтении. 

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал расширить программу единого пособия для детей из семей с низкими доходами до их совершеннолетия. Об этом он рассказал в telegram-канале. «Полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет. Это позволит улучшить материальное положение таких семей, нуждающихся в социальной поддержке», — заявил Нилов. Он отметил, что сейчас единое пособие выплачивается только до тех пор, пока ребенку не исполнится 17 лет, несмотря на то, что по действующему законодательству ребенком считается лицо до 18 лет. Соответствующий межфракционный законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.  Ранее Госдума приняла окончательное решение об увеличении пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Законопроект, который предлагал увеличить размер пособия с 40% до 60% от среднего заработка родителя, был отклонен в первом чтении. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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