Пермский футбольный клуб «Амкар» с разгромным счетом 5:1 обыграл тольяттинский «Акрон-2» в заключительном матче первого круга Дивизиона Б второй лиги и уверенно возглавил турнирную таблицу своей группы. Матч состоялся в Жигулевске 6 июля в рамках 13-го тура Второй лиги (группа 4).
«Провели очередной хороший матч, выиграли 5:1. Первый круг закончили на первом месте, задача минимум на этот отрезок выполнена. Хорошая игра была, много голевых моментов. В первом тайме могли все закрывать, но во втором тайме все равно вышли и забили свое», — сказал главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Андрей Блажко. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «Вконтакте».
Матч начался с доминирования пермяков: уже в первом тайме Артем Котик оформил дубль, а Дмитрий Колайда увеличил преимущество до 3:1. После перерыва Даниил Зуев и снова Колайда довели счет до разгромного. Эта победа позволила подопечным Андрея Блажко закрепиться на первом месте в четвертой группе на промежуточном этапе турнира.
Ранее URA.RU рассказывало, что исполнительный директор АНО ФК «Амкар-Пермь» Евгений Мелешин покинул свою должность. Трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон с 18 апреля 2025 года.
В клубе прошел аудит по инициативе нового руководителя Дмитрия Мартынова, который сменил на посту Валерия Чупракова. Проверяющие выявили, что Мелешин, у которого было право финансовой подписи, якобы необоснованно тратил значительные средства на ряд проектов, писал «Коммерсант-Прикамье».
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