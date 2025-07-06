06 июля 2025
05 июля 2025

В Челябинске резко выросли цены на аренду квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Аренда квартир на короткий срок подорожала в Челябинске
Аренда квартир на короткий срок подорожала в Челябинске Фото:

В Челябинске средняя цена аренды однокомнатной квартиры на короткий срок выросла на 11 процентов в июле 2025 года. Показатель находится на нижней границе диапазона цен среди городов-миллионников России.

«Средняя стоимость краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в Челябинске поднялась на 11 процентов в июле 2025 года. Она составила три тысячи рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».

Значение оказалось на самом низком уровне городов-миллионников. Такую же цену установили арендодатели из Уфы, Ростова-на-Дону, Перми, Омска, Красноярска, Краснодара и Воронежа. Самая высокая стоимость наблюдается в Санкт-Петербурге и составляет шесть тысяч рублей.

Ранее в Челябинске фиксировался рост цен и на долгосрочную аренду жилья: в мае 2025 года стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 0,8% по сравнению с апрелем, а двухкомнатных — на 2,8%. Подорожание затронуло и трехкомнатные квартиры, что отражает общероссийскую тенденцию роста цен на аренду жилья в крупных городах.

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В Челябинске средняя цена аренды однокомнатной квартиры на короткий срок выросла на 11 процентов в июле 2025 года. Показатель находится на нижней границе диапазона цен среди городов-миллионников России. «Средняя стоимость краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в Челябинске поднялась на 11 процентов в июле 2025 года. Она составила три тысячи рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика». Значение оказалось на самом низком уровне городов-миллионников. Такую же цену установили арендодатели из Уфы, Ростова-на-Дону, Перми, Омска, Красноярска, Краснодара и Воронежа. Самая высокая стоимость наблюдается в Санкт-Петербурге и составляет шесть тысяч рублей. Ранее в Челябинске фиксировался рост цен и на долгосрочную аренду жилья: в мае 2025 года стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 0,8% по сравнению с апрелем, а двухкомнатных — на 2,8%. Подорожание затронуло и трехкомнатные квартиры, что отражает общероссийскую тенденцию роста цен на аренду жилья в крупных городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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