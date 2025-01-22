Исполнителю покушения на Прилепина дали пожизненный срок

Апелляционный военный суд во Власихе подтвердил приговор украинцу Александру Пермякову к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина. Решение было принято после рассмотрения апелляции защиты.
«Суд рассмотрел апелляцию защиты Пермякова на решение суда первой инстанции и постановил срок наказания Пермякову оставить без изменения», — гласит решение судьи. Слова передает корреспондент ТАСС.
Перед вынесением окончательного решения Второй западный окружной военный суд учел ряд обстоятельств, включая раскаяние Пермякова и его активное содействие следствию. Также сообщается, что изначально гособвинитель запросил для Пермякова пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 миллиона рублей, однако окончательный штраф составил 700 тысяч рублей.
В июле 2022 года сотрудники СБУ предложили гражданину Украины Александру Пермякову денежное вознаграждение в размере 145 тысяч рублей за выполнение теракта против писателя Захара Прилепина. В рамках подготовки Пермяков был обучен стрелковому делу, технике сборки взрывных устройств и методам наблюдения, а также получил необходимое оборудование, включая оружие, взрывчатые материалы и фальсифицированный паспорт гражданина Республики Казахстан.
За время подготовки он вел наблюдение за Прилепиным в различных регионах России. В апреле 2023 года Пермяков изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский Нижегородской области, используя противотанковые мины, электродетонаторы и металлические гайки. Эти устройства были установлены под дорожное полотно недалеко от дома Прилепина.
В мае 2023 года, когда машина с Прилепиным и Александром Шубиным проезжала мимо, Пермяков активировал взрывные устройства. В результате взрыва Шубин скончался на месте, а Прилепин получил серьезные травмы. В день теракта Пермяков был задержан и признался в совершении преступления по указанию украинских спецслужб.
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