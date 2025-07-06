В Рио-де-Жанейро 6 июля 2025 года участники декларации Глобального Юга заявили о необходимости реформы международных институтов, осудили односторонние санкции и призвали к миру в зонах конфликтов, включая Украину, Ближний Восток и Судан. О ключевых заявлениях стран Глобального Юга — в материале URA.RU.
Страны БРИКС однозначно ответили на главные вопросы
В Рио-де-Жанейро 6 июля 2025 года участники декларации Глобального Юга приняли ряд важных заявлений, направленных на преобразование международной системы. Основное внимание уделено необходимости реформы ООН, включая расширение представительства развивающихся стран в Совете Безопасности для повышения его эффективности и легитимности. Участники подчеркнули, что многополярный мир открывает новые возможности для справедливого экономического сотрудничества.
В сфере международной безопасности страны выразили серьезную озабоченность. Российская делегация осудила недавние атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничных областях, приведшие к жертвам среди мирного населения. По вопросу украинского конфликта поддержаны мирные инициативы, включая предложения Африканского союза. Особое беспокойство вызвали растущие ядерные риски и необходимость укрепления режима нераспространения.
Участники резко осудили недавние военные удары по Ирану как нарушение международного права, отметив опасную эскалацию на Ближнем Востоке. Подтверждена поддержка права палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства. В отношении Судана выражена тревога в связи с гуманитарным кризисом и рисками распространения терроризма, с призывом к немедленному прекращению огня.
Экономическая часть декларации содержит требования реформы международных финансовых институтов. Подчеркнута необходимость пересмотра квот в МВФ и структуры капитала Всемирного банка для более справедливого представительства развивающихся стран. Резкой критике подвергнуты односторонние санкции и торговый протекционизм, которые усугубляют глобальное неравенство и нарушают права человека.
В сфере здравоохранения подтверждена ведущая роль ВОЗ, особенно в условиях кризисов. Отдельное внимание уделено регулированию искусственного интеллекта с учетом интересов всех стран. Участники выразили озабоченность ростом военных расходов в ущерб финансированию программ развития. В заключение подчеркнута важность дипломатических мер для укрепления международного мира и безопасности.
Путин переиграл врагов России...
В Бразилии действует юрисдикция Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина. Но главе российского государства это не помешало, он выступил по видеосвязи.
В своем выступлении на саммите БРИКС Путин подчеркнул растущую роль объединения в мировой политике и экономике. Он отметил, что на страны БРИКС приходится 40% мирового ВВП, половина населения планеты и треть сухопутной территории. По паритету покупательной способности БРИКС уже превзошел страны G7, чей совокупный ВВП на четверть ниже.
Президент России заявил, что либеральная модель глобализации и однополярная система международных отношений, обслуживающая интересы так называемого «золотого миллиарда», исчерпали себя. В противовес этому БРИКС предлагает новую модель, основанную на принципах суверенного равенства, уважения традиционных ценностей и многополярного мироустройства.
Особое внимание в выступлении было уделено вопросам финансовой независимости. Путин сообщил, что в 2024 году 90% расчетов между Россией и партнерами по БРИКС осуществлялось в национальных валютах, что подтверждает успешность курса на создание независимой от доллара финансовой системы.
Говоря о практическом сотрудничестве, российский лидер перечислил ключевые совместные проекты стран БРИКС. Среди них создание зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, а также реализация программы спортивного сотрудничества. Отдельно была отмечена роль конкурса «Интервидение» как инструмента культурной дипломатии и мягкой силы.
В заключительной части выступления Путин подчеркнул, что БРИКС пользуется широкой поддержкой среди развивающихся стран, предлагая справедливую альтернативу западному доминированию в международных институтах. Он выразил уверенность, что объединение будет и дальше укреплять свои позиции как один из центров формирующегося многополярного мира.
...и обрушил планы Запада
Россия не допустила разлада в БРИКС и предложила ряд совместных проектов, интересных всем участникам. На саммите в Бразилии 6 июля президент Владимир Путин отметил, что, несмотря на различия, страны БРИКС объединены общими целями.
Эксперты указали, что противники группы пытаются воспользоваться расширением БРИКС и различиями в амбициях стран, а также развязали военную кампанию против Ирана, что может привести к новым конфликтам. Россия и Китай готовятся к таким сценариям.
Бразилия не смогла занять четкую позицию в контексте требований Международного уголовного суда, которая позволила бы Путину поехать на саммит. Глава государства участвовал в пленарном заседании по видеосвязи. Дистанционный формат общения также выбрал председатель КНР Си Цзиньпин.
Тематика саммита включает мир, безопасность и реформу глобального управления. Путин поблагодарил президента Бразилии за усилия по укреплению партнерства в рамках БРИКС и подчеркнул углубление взаимодействия стран по ключевым направлениям.
С 2024 года БРИКС включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию и Иран, а с января 2025 года — Индонезию. В статусе партнеров к блоку присоединяются Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Президент России отметил, что страны БРИКС представляют различные модели развития, религии и культуры, но объединены стремлением к равенству и добрососедству. Он подчеркнул, что мир переживает кардинальные изменения: однополярная система, служившая интересам «золотого миллиарда», уходит в прошлое, уступая место многополярному миру.
Страны БРИКС занимают треть площади суши и почти половину населения планеты, а также составляют 40% мировой экономики. Путин обозначил ключевые цели БРИКС как углубление сотрудничества в политике, безопасности, экономике и культурных контактах, а также расширение использования национальных валют в торговле.
Россия предложила создать новую инвестиционную платформу БРИКС для совместной разработки инструментов поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока. Кроме того, обсуждаются создание зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы и программы спортивного сотрудничества. Путин выразил надежду на поддержку этих инициатив со стороны коллег по объединению.
Саммит БРИКС в Бразилии проходит на фоне недавнего соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем, при этом Иран, ставший важным членом БРИКС с 2024 года, подчеркивает свою готовность защищаться от агрессии.
Новый железнодорожный маршрут между Ираном и Китаем, запущенный в мае, уже начал функционировать, что подчеркивает важность Ирана для экономических проектов. Эксперты отмечают, что Запад может попытаться использовать разногласия между членами БРИКС для усложнения их сотрудничества. Россия должна предложить объединяющие экономические проекты, чтобы усилить взаимодействие в рамках БРИКС.
Важной инициативой является создание новой инвестиционной платформы, которая объединит интересы всех участников и обеспечит безопасные финансовые операции без использования доллара или евро. Планы включают запуск системы международных расчетов на основе блокчейн-технологий и создание зерновой биржи для стабилизации цен на зерно, что особенно актуально на фоне прекращения зерновой инициативы между Россией и Украиной.
Заявления президента Бразилии
На открытии саммита БРИКС президент Бразилии Лула да Силва выступил с рядом важных заявлений, касающихся международной повестки дня. Бразильский лидер призвал все стороны украинского конфликта активизировать прямые переговоры для поиска мирного решения.
Особую озабоченность президент Бразилии выразил по поводу решения стран НАТО увеличить военные расходы до 5% от ВВП. По его словам, это решение способствует нарастанию глобальной гонки вооружений. Бразильский лидер также обратил внимание на то, что странам НАТО проще увеличить военные расходы, чем выполнить обязательства по выделению 0,7% ВВП на поддержку развивающихся стран.
Важной частью выступления да Силвы стала тема реформы ООН. Президент Бразилии заявил о необходимости расширения Совета Безопасности ООН за счет включения новых постоянных членов из Азии, Африки и Латинской Америки. По мнению бразильского лидера, проведение таких реформ является необходимым условием для сохранения ООН, а их затягивание приведет к росту нестабильности в мире.
Выступление президента Бразилии на саммите БРИКС отразило общую озабоченность развивающихся стран текущим состоянием международных отношений и необходимостью реформирования глобальных институтов управления. Основные тезисы да Силвы касались поиска мирных решений конфликтов, сокращения военных расходов и демократизации системы международных отношений.
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