Страны БРИКС обеспокоились ростом военных расходов в ущерб развитию

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Лидеры стран БРИКС обеспокоены сохраняющимися мировыми конфликтами (архивное фото)
Лидеры стран БРИКС обеспокоены сохраняющимися мировыми конфликтами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Лидеры стран БРИКС по итогам 17-го саммита в Рио-де-Жанейро выразили обеспокоенность ростом глобальных военных расходов, приносящих ущерб развитию в развивающихся странах. Об этом сообщается в декларации саммита.

«Мы выражаем тревогу в связи с текущей тенденцией, которая привела к критическому росту мировых военных расходов в ущерб предоставлению адекватного финансирования развития развивающимся странам», — написано в опубликованном документе. Там также указано, что лидеры стран БРИКС обеспокоены сохраняющимися конфликтами и усиливающейся поляризацией в мире.

Они подчеркнули необходимость многостороннего подхода с уважением к национальным позициям по вопросам устойчивого развития, борьбы с бедностью и изменением климата. В декларации также отмечена роль безъядерных зон в укреплении режима нераспространения ядерного оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита отмечал, что страны БРИКС выступают за равноправие, добрососедские отношения и защиту традиционных ценностей, что отражает их общие цели. По словам политолога Алексея Малинина, главная задача объединения — формирование альтернативных торговых механизмов, независимых от западных систем.

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Лидеры стран БРИКС по итогам 17-го саммита в Рио-де-Жанейро выразили обеспокоенность ростом глобальных военных расходов, приносящих ущерб развитию в развивающихся странах. Об этом сообщается в декларации саммита. «Мы выражаем тревогу в связи с текущей тенденцией, которая привела к критическому росту мировых военных расходов в ущерб предоставлению адекватного финансирования развития развивающимся странам», — написано в опубликованном документе. Там также указано, что лидеры стран БРИКС обеспокоены сохраняющимися конфликтами и усиливающейся поляризацией в мире. Они подчеркнули необходимость многостороннего подхода с уважением к национальным позициям по вопросам устойчивого развития, борьбы с бедностью и изменением климата. В декларации также отмечена роль безъядерных зон в укреплении режима нераспространения ядерного оружия. Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита отмечал, что страны БРИКС выступают за равноправие, добрососедские отношения и защиту традиционных ценностей, что отражает их общие цели. По словам политолога Алексея Малинина, главная задача объединения — формирование альтернативных торговых механизмов, независимых от западных систем.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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