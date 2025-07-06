Путин рассказал о целях стран БРИКС

Все государства, входящие в БРИКС, поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции.
«Все страны БРИКС выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей», — сказал Путин. Трансляция его обращения велась на телеканале «Россия 24».
Также Путин отметил, что объединяющая повестка, которой придерживаются государства БРИКС, становится особенно актуальной в современных условиях. По его словам, либеральная модель глобализации утрачивает свою значимость и постепенно исчерпывает себя. В мире происходят глубокие перемены, а однополярная система международных отношений уходит в прошлое.
В ходе того же заседания президент России рассказал о продолжающемся углублении сотрудничества между странами объединения. По его словам, страны-участницы обладают значительным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, а авторитет и влияние БРИКС в мировой политике неуклонно растут.
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