Путин рассказал о целях стран БРИКС

Путин на заседании БРИКС: модель либеральной глобализации изживает себя
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Путин заявил, что однополярная система международных отношений уходит в прошлое
Путин заявил, что однополярная система международных отношений уходит в прошлое Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Все государства, входящие в БРИКС, поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции.

«Все страны БРИКС выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей», — сказал Путин. Трансляция его обращения велась на телеканале «Россия 24».

Также Путин отметил, что объединяющая повестка, которой придерживаются государства БРИКС, становится особенно актуальной в современных условиях. По его словам, либеральная модель глобализации утрачивает свою значимость и постепенно исчерпывает себя. В мире происходят глубокие перемены, а однополярная система международных отношений уходит в прошлое.

В ходе того же заседания президент России рассказал о продолжающемся углублении сотрудничества между странами объединения. По его словам, страны-участницы обладают значительным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, а авторитет и влияние БРИКС в мировой политике неуклонно растут.

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Все государства, входящие в БРИКС, поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции. «Все страны БРИКС выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей», — сказал Путин. Трансляция его обращения велась на телеканале «Россия 24». Также Путин отметил, что объединяющая повестка, которой придерживаются государства БРИКС, становится особенно актуальной в современных условиях. По его словам, либеральная модель глобализации утрачивает свою значимость и постепенно исчерпывает себя. В мире происходят глубокие перемены, а однополярная система международных отношений уходит в прошлое. В ходе того же заседания президент России рассказал о продолжающемся углублении сотрудничества между странами объединения. По его словам, страны-участницы обладают значительным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, а авторитет и влияние БРИКС в мировой политике неуклонно растут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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