Стало известно, о чем Лавров договорился с главой ВТО на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала 6 июля на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро обсудили необходимость срочного реформирования Всемирной торговой организации. Об этом сообщает МИД РФ.
«Стороны подтвердили необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», — заявили в ведомстве. Информация опубликована на официальном сайте МИД. Также стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России с Секретариатом ВТО.
В Бразилии, в Рио-де-Жанейро, 6–7 июля проходит саммит БРИКС. Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи. На саммите страны-участники обсудили множество разных тем и подтвердили приверженность усилению политического и военного сотрудничества, передает «Ридус».
БРИКС — это неформальное объединение десяти государств с развивающейся экономикой: России, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, ОАЭ, Ирана, Эфиопии, Египта и Индонезии. Председательство в организации осуществляется на ротационной основе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.