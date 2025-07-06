Огромный потенциал БРИКС, превосходство над «Большой семеркой»: главные заявления Путина на саммите в Бразилии

Страны БРИКС углубляют взаимодействие и обладают огромным потенциалом по ряду направлений. Они превосходят страны «Большой семерки», на их долю приходится 40% мировой экономики, их поддерживает большинство стран Глобального Юга и Востока. Расчеты между странами-участницами в национальных валютах растет, они продолжают создание совместных проектов по логистике, климату, спорту. Объединяющие начала становятся все более актуальны, тогда как либеральная глобализация и однополярная система международных отношений изживают себя. Главные заявления президента России с саммита БРИКС в Бразилии — в материале URA.RU.
Взаимодействие стран БРИКС и их потенциал
Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям. Они обладают значительным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, а авторитет и влияние БРИКС в мировой политике неуклонно растут.
БРИКС превосходит «Большую семерку»
По паритету покупательной способности БРИКС существенно превосходит некоторые другие международные объединения, такие как G7, где совокупность ВВП по данным на 2025 год фактически на четверть ниже. Кроме того, союз пользуется поддержкой многих государств Глобального Юга и Востока.
Доля в мировой экономике
На страны БРИКС приходится 40% мировой экономики. Также они включают около половины населения планеты и занимают треть площади ее суши.
Ценности и цели БРИКС
Все государства, входящие в БРИКС, поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей.
Объединение стран становится все актуальнее
Объединяющая повестка, которой придерживаются государства БРИКС, становится особенно актуальной в современных условиях. Либеральная модель глобализации утрачивает свою значимость и постепенно исчерпывает себя. В мире происходят глубокие перемены, а однополярная система международных отношений, обслуживающая «золотой миллиард», уходит в прошлое. «Золотой миллиард» — термин, который обозначает богатейшие элиты стран Запада.
Расчеты в национальных валютах
Расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стабильно растут. «В 2024 году доля нашей национальной валюты — рубля — и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», — подчеркнул Путин.
Совместные проекты стран БРИКС
В рамках БРИКС продолжается работа по созданию целого ряда проектов. Среди них: зерновая биржа, центр климатических исследований, постоянная логистическая платформа, программа спортивного сотрудничества.
Польза «Интервидения»
Музыкальный конкурс «Интервидение» ориентирован на продвижение основополагающих ценностей. Они включают общечеловеческие, культурные, семейные и духовные.
Информация о БРИКС
Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Путин выступил там в формате видеообращения.
БРИКС — это неформальное объединение крупных стран с развивающейся экономикой. На данный момент в него входят 10 стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Эфиопия, Египет, Индонезия. Каждая страна по очереди становится председателем группы и координирует ее работу.
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