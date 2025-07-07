Baza: в Сергиевом Посаде слышны взрывы после атаки БПЛА

В Сергиевом Посаде ранним утром 7 июля прогремели взрывы после атаки украинских беспилотников. По данным telegram-канала Baza, в городе сработала система ПВО.
«Жители Сергиево-Посадского округа сообщают о звуках взрывов. Вероятно, работает система ПВО», — говорится в сообщении. По словам очевидцев, около 4 утра по местному времени прозвучали шесть-семь взрывов. В это время в небе были замечены дроны. Официальных комментариев по данному поводу пока нет.
Это не первый подобный инцидент в Сергиево-Посадском округе: 4 июля район уже подвергался атаке беспилотников, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры, пострадал один человек и наблюдались перебои с электричеством и водоснабжением. Тогда власти также сообщали о работе системы ПВО и призывали жителей соблюдать меры безопасности. Подробнее о том, чем известен этот город — в материале URA.RU.
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