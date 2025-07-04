Сергиев Посад атаковали украинские БПЛА: чем известен этот город

Утром 4 июля украинские БПЛА атаковали Сергиев-Посад. В результате атак повреждена электроподстанция, в микрорайонах отключено электричество. По предварительным данным, пострадали два человека. Рассказываем, где находится город и чем славится.
Что известно об атаках на Сергиев Посад
В ночь на 4 июля Сергиев Посад Московской области атаковали минимум пять украинских БПЛА. В итоге большая часть города оказалась без электричества. По словам очевидцев, в разных частях Сергиева Посада произошли четыре громких взрыва, появился плотный черный дым.
«Из окна на Рабочем Поселке видно черный дым в районе хлебокомбината. Wi-Fi отключили, сейчас работает только мобильная связь. В Глинково нет электричества. Восточный поселок и улица Парковая также обесточены. На улице Звездочка горит подстанция — в ближайшее время электричества не будет. На Вознесенской улице тоже нет света», — такие сообщения публикуются жителями города в telegram-канале «Сергиев Посад Life».
Свидетели также указывают на перебои с подачей электроэнергии сразу в нескольких микрорайонах, среди которых Глинково, Восточный поселок, Парковая улица и Вознесенская улица. По предварительной информации, отключение энергоснабжения связано с возгоранием трансформаторной подстанции на улице Звездочка.
На каком расстоянии от Москвы находится Сергиев Посад
Сергиев Посад является одним из городов, входящих в состав Золотого Кольца России. Это единственная точка маршрута, расположенная в Московской области. Сергиев Посад находится в 72 километрах северо-восточнее Москвы. На территории города насчитывается свыше 250 архитектурных памятников, среди которых более 50 — это действующие храмы. До 1991 года город носил название Загорск. Численность населения Сергиева Посада составляет 107 тысяч человек, площадь города — 50 квадратных километров.
Чем славится Сергиев-Посад: история, достопримечательности
История Сергиева Посада
В 1340 году на лесной опушке была возведена церковь, посвященная Святой Троице, где впоследствии обосновался преподобный Сергий Радонежский со своими учениками. Со временем вокруг монастыря стали строиться жилые дома и появилось самостоятельное поселение. В 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны монастырю был присвоен высокий статус лавры. 22 марта 1782 года населенный пункт получил название Сергиев Посад в честь своего основателя.
Прокладка железнодорожной линии между Москвой и Ярославлем в период с 1862 по 1870 годы, проходившей через город, превратила его в один из крупнейших центров Московской губернии. В 1930 году город был переименован в Загорск, однако в 1991 году ему вернули историческое название. В 1969 году Сергиев Посад был включен в маршрут Золотого кольца России. В 1993 году архитектурный ансамбль города был признан объектом культурного наследия человечества по решению ЮНЕСКО.
Достопримечательности Сергиева Посада
Особый интерес у туристов вызывает Троице-Сергиева Лавра, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжает множество паломников, желающих приложиться к мощам Сергия Радонежского, отстоять службу в одном из храмов и послушать церковное песнопение в исполнении хора Лавры.
Также туристы посещают Гефсиманский Черниговский скит, который расположен в трех километрах от Лавры. Это место, где хранятся мощи Преподобного Варнавы Гефсиманского. Особый интерес у посетителей вызывают пещерный храм и монашеские кельи. Среди святынь — Чудотворная икона Богородицы Черниговской Гефсиманской.
В Сергиевом Посаде находится самый большой водопад Подмосковья. Считается, что вода из источников обладает целебной силой и избавляет от многих болезней.
Популярностью у туристов также пользуется Музей-заповедник «Абрамцево». Одна из самых знаменитых усадеб Подмосковья, находится в 17 километрах от города. В конце XIX века считалась самым культурным местом Москвы. Также здесь расположен Художественно-педагогический музей игрушки, в стенах которого хранится более 30 тысяч игрушек разных народов мира.
В Сергиевом Посаде также находится Спасо-Вифанский монастырь, который был основан московским митрополитом Платоном. В годы советской власти монастырь был серьезно разрушен, восстановление идет до сих пор. Расположен на юго-восточной окраине города.
Какие предприятия есть в Сергиевом Посаде
Сергиев-Посад является центром производства детских игрушек. Символом города являются местные матрешки, деревянные игрушки и куклы-неваляшки. Большинство игрушек собираются и украшаются вручную. Кроме того, этот город является крупным научным, культурным и образовательным центром страны.
Здесь расположено АО «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (НИИРП) — предприятие, которое специализируется на разработке и организации производства резинотехнических изделий. АО «ФНПЦ „НИИ прикладной химии“», работающий в городе, является головным предприятием России по разработке, производству и утилизации пиротехнической продукции военного и гражданского назначения.
В Сергиевом Посаде работают более 10 заводов и предприятий. Одним самых крупных — АО «Машиностроительный завод», который производит оборудование специального назначения, в том числе строительные металлические конструкции, АО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ) разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы. Также функционирует предприятие «К-ЖБИ», которое производит железобетонные изделия и металлоконструкции и АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат».
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