В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, был представлен новый трамвай модели «Синара 71-233». Среди первых, кто ознакомился с инновационной разработкой, была и корреспондент URA.RU.
«Синара 71-233» — это трехсекционный низкопольный трамвай с цельнонесущим стальным кузовом, усиленным современными композитными материалами. Такая конструкция обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к коррозии, одновременно снижая массу вагона. Ключевой инновацией стала низкопольная тележка с динамической системой подвешивания, что обеспечивает плавный ход и упрощает техническое обслуживание.
Трамвай рассчитан на перевозку до 308 человек, из которых 70 могут разместиться на сиденьях. Просторный салон, широкие двери (четыре двустворчатые и две одностворчатые), а также рациональное планирование без выступающих элементов способствуют быстрой посадке и высадке пассажиров. Особое внимание уделено доступности: низкий пол и отсутствие подиумов делают транспорт удобным для маломобильных граждан.
Трамвайные тележки адаптированы для двух стандартов колеи — европейской (1435 мм) и российской (1524 мм). Это делает модель универсальной для эксплуатации в различных городах России и Европы, что особенно важно для обновления городских транспортных парков.
В трамвае реализованы современные системы безопасности: камеры видеонаблюдения по всему периметру, система «Говорящий город» для информирования пассажиров, а также IoT-мониторинг. Диспетчерские службы могут в реальном времени отслеживать состояние ключевых узлов — двигателей, дверей, тормозов.
«Синара 71-233» расходует на 15% меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями. Производство новых вагонов организовано в Екатеринбурге и позволит создать около 600 рабочих мест. Трамвай полностью разработан российскими инженерами с учетом современных требований к энергоэффективности и экологичности городского транспорта.
Как сообщил генеральный директор «Синара — Городские машины» Сергей Шунин, сразу после выставки начнется цикл ходовых испытаний новых трамваев. "В 2025 году планируется завершить сертификационные работы и приступить к эксплуатации вагонов на маршрутах российских городов. Один из первых собранных экземпляров отправится в Ростов-на-Дону, второй останется в Екатеринбурге для тестирования", — отметил Шунин.
«Иннопром» проходит в Екатеринбурге уже в 15-й раз, собирая ведущих представителей промышленности, науки и технологий. В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия, а тема выставки — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Все самое интересное с первого дня URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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