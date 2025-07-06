Депутат Госдумы Гартунг: национализация ЮГК бьет по челябинскому инвестклимату

После иска о национализации челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг забеспокоился об возможном ухудшении инвестиционного климата региона. Сам факт поданного заявления уменьшил желание бизнесменов избираться в заксобрания, добавил парламентарий.
«Вопрос по инвестклимату бьет очень серьезно. Торги „Южуралзолота“ уже приостановлены на бирже. Это говорит о том, что миноритарии не верят, что их не коснется», — заявил газете «Ведомости» Гартунг.
Объем торгов акциями ЮГК на бирже 3 июля, в день подачи Генпрокуратурой РФ иска, взлетел в 28 раз до 31,326 млрд рублей. Гартунг задался вопросом: если розничные инвесторы так остро реагируют на события вокруг крупного холдинга, что ждать остальным компаниям?
«Удобная позиция — не надо ничего доказывать. Сам факт того, что он депутат, означает, что априори он нарушил антикоррупционные запреты», — удивился собеседник издания.
По мнению Генпрокуратуры РФ, именно тот факт, что Струков, являясь депутатом заксобрания, участвовал в бизнес-процессах, может стать поводом для национализации ЮГК. Заявление надзорного ведомства поступило в Советский райсуд Челябинска. На счета компаний, входящих в холдинг и самого Струкова наложен арест. Сам Струков заявил URA.RU, что он остается патриотом России и никуда уезжать не собирается.
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