06 июля 2025

Депутат Госдумы Гартунг: национализация ЮГК бьет по челябинскому инвестклимату

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Гартунг обеспокоился ударом по инвестиционному климату области
Валерий Гартунг обеспокоился ударом по инвестиционному климату области Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

После иска о национализации челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг забеспокоился об возможном ухудшении инвестиционного климата региона. Сам факт поданного заявления уменьшил желание бизнесменов избираться в заксобрания, добавил парламентарий.

«Вопрос по инвестклимату бьет очень серьезно. Торги „Южуралзолота“ уже приостановлены на бирже. Это говорит о том, что миноритарии не верят, что их не коснется», — заявил газете «Ведомости» Гартунг.

Объем торгов акциями ЮГК на бирже 3 июля, в день подачи Генпрокуратурой РФ иска, взлетел в 28 раз до 31,326 млрд рублей. Гартунг задался вопросом: если розничные инвесторы так остро реагируют на события вокруг крупного холдинга, что ждать остальным компаниям?

«Удобная позиция — не надо ничего доказывать. Сам факт того, что он депутат, означает, что априори он нарушил антикоррупционные запреты», — удивился собеседник издания.

По мнению Генпрокуратуры РФ, именно тот факт, что Струков, являясь депутатом заксобрания, участвовал в бизнес-процессах, может стать поводом для национализации ЮГК. Заявление надзорного ведомства поступило в Советский райсуд Челябинска. На счета компаний, входящих в холдинг и самого Струкова наложен арест. Сам Струков заявил URA.RU, что он остается патриотом России и никуда уезжать не собирается.

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После иска о национализации челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг забеспокоился об возможном ухудшении инвестиционного климата региона. Сам факт поданного заявления уменьшил желание бизнесменов избираться в заксобрания, добавил парламентарий. «Вопрос по инвестклимату бьет очень серьезно. Торги „Южуралзолота“ уже приостановлены на бирже. Это говорит о том, что миноритарии не верят, что их не коснется», — заявил газете «Ведомости» Гартунг. Объем торгов акциями ЮГК на бирже 3 июля, в день подачи Генпрокуратурой РФ иска, взлетел в 28 раз до 31,326 млрд рублей. Гартунг задался вопросом: если розничные инвесторы так остро реагируют на события вокруг крупного холдинга, что ждать остальным компаниям? «Удобная позиция — не надо ничего доказывать. Сам факт того, что он депутат, означает, что априори он нарушил антикоррупционные запреты», — удивился собеседник издания. По мнению Генпрокуратуры РФ, именно тот факт, что Струков, являясь депутатом заксобрания, участвовал в бизнес-процессах, может стать поводом для национализации ЮГК. Заявление надзорного ведомства поступило в Советский райсуд Челябинска. На счета компаний, входящих в холдинг и самого Струкова наложен арест. Сам Струков заявил URA.RU, что он остается патриотом России и никуда уезжать не собирается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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