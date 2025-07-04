Владелец ЮГК Струков: Я в России и продолжаю руководить компанией

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Константин Струков вернулся после награждения в Хакасии
Константин Струков вернулся после награждения в Хакасии Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Основной совладелец «Южуралзолото группа компаний» и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков рассказал URA.RU, что он уже уехал из Хакасии, где накануне был награжден орденом за заслуги перед регионом. Покидать Россию он по-прежнему не собирается.

«Я вернулся из Хакасии, руковожу рабочими и производственными процессами, компания продолжает работать», — пояснил Струков. По-прежнему он избегает комментариев о попытках Генпрокуратуры национализировать ЮГК и другие принадлежащие ему компании.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» Струкова. Дата первого судебного заседания по иску — 8 июля. Сегодня «Мосбиржа» приостановила торги акциями ЮГК.

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Основной совладелец «Южуралзолото группа компаний» и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков рассказал URA.RU, что он уже уехал из Хакасии, где накануне был награжден орденом за заслуги перед регионом. Покидать Россию он по-прежнему не собирается. «Я вернулся из Хакасии, руковожу рабочими и производственными процессами, компания продолжает работать», — пояснил Струков. По-прежнему он избегает комментариев о попытках Генпрокуратуры национализировать ЮГК и другие принадлежащие ему компании. Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» Струкова. Дата первого судебного заседания по иску — 8 июля. Сегодня «Мосбиржа» приостановила торги акциями ЮГК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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