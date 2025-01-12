Пермячка Ольга Горшкова стала одним из победителей новогодней лотереи. Она выиграла один миллион рублей. Женщина приняла участие в розыгрыше впервые, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Я никогда не участвовала раньше в лотереях. А тут подумала на Новый год купить подарочные тубусы с билетами. Мне какое-то внутреннее чувство подсказало так сделать», — передает слова пермячки пресс-служба «Столото».
Про победительницу известно, что у Горшковой своя частная клиника, в которой она ведет врачебную деятельность. Пермячка любит путешествовать, поэтому приз планирует потратить на поездку на Сахалин.
Ольга Горшкова стала не единственной миллионершей из Пермского края благодаря новогодней лотерее. Еще двое жителей региона выиграли такую же сумму в лотерее от «Русского лото» и один получил приз в «Национальной лотерее».
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