12 января 2025

Врач из Перми рассказала, как выиграла миллион в новогодней лотерее. Фото

Врач из Перми Горшкова: в лотерее участвовала впервые и выиграла миллион
© Служба новостей «URA.RU»
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В розыгрыше пермячка участвовала впервые
В розыгрыше пермячка участвовала впервые Фото:

Пермячка Ольга Горшкова стала одним из победителей новогодней лотереи. Она выиграла один миллион рублей. Женщина приняла участие в розыгрыше впервые, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». 

«Я никогда не участвовала раньше в лотереях. А тут подумала на Новый год купить подарочные тубусы с билетами. Мне какое-то внутреннее чувство подсказало так сделать», — передает слова пермячки пресс-служба «Столото». 

Про победительницу известно, что у Горшковой своя частная клиника, в которой она ведет врачебную деятельность. Пермячка любит путешествовать, поэтому приз планирует потратить на поездку на Сахалин.

Ольга Горшкова стала не единственной миллионершей из Пермского края благодаря новогодней лотерее. Еще двое жителей региона выиграли такую же сумму в лотерее от «Русского лото» и один получил приз в «Национальной лотерее».

Пермячка планирует потратить приз на путешествие
Пермячка планирует потратить приз на путешествие
Фото:

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Пермячка Ольга Горшкова стала одним из победителей новогодней лотереи. Она выиграла один миллион рублей. Женщина приняла участие в розыгрыше впервые, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».  «Я никогда не участвовала раньше в лотереях. А тут подумала на Новый год купить подарочные тубусы с билетами. Мне какое-то внутреннее чувство подсказало так сделать», — передает слова пермячки пресс-служба «Столото».  Про победительницу известно, что у Горшковой своя частная клиника, в которой она ведет врачебную деятельность. Пермячка любит путешествовать, поэтому приз планирует потратить на поездку на Сахалин. Ольга Горшкова стала не единственной миллионершей из Пермского края благодаря новогодней лотерее. Еще двое жителей региона выиграли такую же сумму в лотерее от «Русского лото» и один получил приз в «Национальной лотерее».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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