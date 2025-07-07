В Ярославской области нейтрализованы два вражеских беспилотника

На подлете к Ярославлю были нейтрализованы два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор области Михаил Евраев.
«7 июля на подлете к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА», — написал Евраев в своем telegram-канале. Разрушений не зафиксировано, пострадавших среди гражданского населения нет.
Власти Ярославской области обращаются к жителям с просьбой сохранять бдительность. На территории региона могут находиться фрагменты сбитых беспилотников. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону экстренных служб 112.
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