В Ярославской области нейтрализованы два вражеских беспилотника

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На подлете к Ярославлю были нейтрализованы два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор области Михаил Евраев.

«7 июля на подлете к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА», — написал Евраев в своем telegram-канале. Разрушений не зафиксировано, пострадавших среди гражданского населения нет.

Власти Ярославской области обращаются к жителям с просьбой сохранять бдительность. На территории региона могут находиться фрагменты сбитых беспилотников. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону экстренных служб 112.

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На подлете к Ярославлю были нейтрализованы два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор области Михаил Евраев. «7 июля на подлете к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА», — написал Евраев в своем telegram-канале. Разрушений не зафиксировано, пострадавших среди гражданского населения нет. Власти Ярославской области обращаются к жителям с просьбой сохранять бдительность. На территории региона могут находиться фрагменты сбитых беспилотников. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону экстренных служб 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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