В каждом районе Челябинска откроют кризисные центры для бойцов СВО

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Уже в августе в Челябинске начнет работу новый кризисный центр для участников СВО
Уже в августе в Челябинске начнет работу новый кризисный центр для участников СВО Фото:

В Челябинске в каждом районе откроют кризисные центры психологической помощи для участников СВО и их семей. Как уточнил мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании, помещения уже приобретены, а в Центральном районе завершается ремонт — первый центр откроется в августе. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«По моему поручению в каждом районе до конца года должны появиться кризисные центры психологической помощи и реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящий момент уже приобретены помещения под их размещение в каждом районе, кроме одного», — сообщил Лошкин.

На аппаратном совещании заместитель главы города по соцразвитию Сергей Авдеев уточнил, что в помещении на улице Красной завершается ремонт. Центр откроется там в середине августа. Остальные пункты психологической помощи планируют открыть поэтапно — в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Глава города также поручил скоординировать подбор персонала и организовать обучение сотрудников, чтобы они могли начать работу сразу после открытия.

Инициатива по созданию сети центров психологической поддержки для участников СВО реализуется в рамках исполнения поручений губернатора региона Алексея Текслера, который в своем послании депутатам ЗСО обозначил помощь военнослужащим и их семьям ключевым приоритетом под лозунгом «Все для Победы». Как ранее заявлял мэр Алексей Лошкин, Челябинск полностью поддерживает эту программу: «Мы уже открыли первый в городе кризисный центр психологической помощи для участников СВО и их близких, куда можно обратиться за поддержкой по любым вопросам». Тогда же Лошкин сообщил о своем поручении создать центры в каждом районе города.

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В Челябинске в каждом районе откроют кризисные центры психологической помощи для участников СВО и их семей. Как уточнил мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании, помещения уже приобретены, а в Центральном районе завершается ремонт — первый центр откроется в августе. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По моему поручению в каждом районе до конца года должны появиться кризисные центры психологической помощи и реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящий момент уже приобретены помещения под их размещение в каждом районе, кроме одного», — сообщил Лошкин. На аппаратном совещании заместитель главы города по соцразвитию Сергей Авдеев уточнил, что в помещении на улице Красной завершается ремонт. Центр откроется там в середине августа. Остальные пункты психологической помощи планируют открыть поэтапно — в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Глава города также поручил скоординировать подбор персонала и организовать обучение сотрудников, чтобы они могли начать работу сразу после открытия. Инициатива по созданию сети центров психологической поддержки для участников СВО реализуется в рамках исполнения поручений губернатора региона Алексея Текслера, который в своем послании депутатам ЗСО обозначил помощь военнослужащим и их семьям ключевым приоритетом под лозунгом «Все для Победы». Как ранее заявлял мэр Алексей Лошкин, Челябинск полностью поддерживает эту программу: «Мы уже открыли первый в городе кризисный центр психологической помощи для участников СВО и их близких, куда можно обратиться за поддержкой по любым вопросам». Тогда же Лошкин сообщил о своем поручении создать центры в каждом районе города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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