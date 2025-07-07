В Каслях уволили осужденную начальницу КУИЗО

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Галину Леонову признали виновной в получении взятки
Галину Леонову признали виновной в получении взятки Фото:

В Каслинском округе (Челябинская область) уволили осужденного председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Галину Леонову. Такая информация содержится в базе Сбис.

«Безроднова Наталья Александровна. Председатель комитета с 02.07.2025 года», — сообщает база.

С января 2021 года по 2 июля председателем КУИЗО была Галина Леонова. 30 мая судом она была признана виновной в получении взятки в значительном размере и приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением возможности занимать должности на госслужбе. До решения суда в администрации района заявляли, что увольнять чиновницу нет оснований. Как следует из картотеки Каслинского городского суда, в середине июня Леонова обжаловала приговор.

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В Каслинском округе (Челябинская область) уволили осужденного председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Галину Леонову. Такая информация содержится в базе Сбис. «Безроднова Наталья Александровна. Председатель комитета с 02.07.2025 года», — сообщает база. С января 2021 года по 2 июля председателем КУИЗО была Галина Леонова. 30 мая судом она была признана виновной в получении взятки в значительном размере и приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением возможности занимать должности на госслужбе. До решения суда в администрации района заявляли, что увольнять чиновницу нет оснований. Как следует из картотеки Каслинского городского суда, в середине июня Леонова обжаловала приговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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