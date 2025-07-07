В Каслях уволили осужденную начальницу КУИЗО

В Каслинском округе (Челябинская область) уволили осужденного председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Галину Леонову. Такая информация содержится в базе Сбис.
«Безроднова Наталья Александровна. Председатель комитета с 02.07.2025 года», — сообщает база.
С января 2021 года по 2 июля председателем КУИЗО была Галина Леонова. 30 мая судом она была признана виновной в получении взятки в значительном размере и приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением возможности занимать должности на госслужбе. До решения суда в администрации района заявляли, что увольнять чиновницу нет оснований. Как следует из картотеки Каслинского городского суда, в середине июня Леонова обжаловала приговор.
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