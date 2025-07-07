Челябинск вошел в тройку лидеров в борьбе за статус «Культурной столицы 2027»

Челябинск вошел в тройку лидеров народного голосования за звание «Культурная столица 2027». Голосование продолжится до 5 августа, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
«Челябинск вошел в тройку лидеров народного голосования за звание „Культурная столица 2027“. За прошедшие выходные жители Южного Урала своими голосами вывели наш город на уверенное третье место!» — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Голосование на портале Госуслуг продлится до 5 августа. В финал выйдут восемь городов, победителя назовут 14 декабря. Челябинск уже набрал 17 691 голосов. Впереди только Новосибирск (18 449) и Вологда (28 062). Данные указаны на момент опубликования новости.
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев ранее заявил, что поддерживает идею сделать Челябинск культурной столицей России. Будем за это топить, сообщил он 28 июня во время выступления на фестивале «МОЛФЕСТ». Челябинцам он рекомендовал больше посещать музеи для развития визуального восприятия.
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