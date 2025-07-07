Китайцы помогут построить кластер новейших предприятий в Челябинской области

В Челябинской области совместно с китайцами построят кластер промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Подписание трехстороннего меморандума о строительстве кластера промышленных предприятий состоялось на стенде Челябинской области в первый день „ИННОПРОМа“. Договор подписали губернатор региона Алексей Текслер, директор компании „Смарт Элемент“ Дмитрий Говоров и президент CM PEACE (DALIAN) LIMITED (Китай) Цзи Чуньхуэй», — сообщили в пресс-службе правительства.
Стороны договорились о совместной работе по строительству первого в России промышленного комплекса с предприятиями цветной и черной металлургии, химии и энергетики на одной территории. Кластер будет называться «Смарт Элемент».
В рамках кластера будет построен медеплавильный завод нового поколения производительностью 430 тысяч тонн меди в год. Эффективность и экологическая безопасность на всех этапах производства будет обеспечена интеллектуальной платформой управления. Несколько заводов химического комплекса будут давать необходимые составляющие для производства минеральных удобрений.
Комплекс черной металлургии в кластере будет перерабатывать железный концентрат с медеплавильного комбината и производить стальной прокат. Завод по производству ферросплавов производительностью до 500 тысяч тонн в год будет оборудован самыми современными печами и системами газоочистки для сохранения экологии региона. Все предприятия будут работать в рамках единого технологического цикла. Как отметил директор «Смарт Элемента», производство будет безопасным, экологичным и высокопродуктивным
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