Челябинский губернатор Текслер анонсировал инновационный стенд региона на Иннопроме. Фото, видео

Челябинская область представит инновации на Иннопроме-2025
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Алексей Текслер рассказал о предприятиях региона на стенде Иннопрома
Алексей Текслер рассказал о предприятиях региона на стенде Иннопрома Фото:

Челябинская область представила инновационный стенд на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025». О предприятиях региона рассказал губернатор Алексей Текслер.

«Сегодня открывается Иннопром, стенд региона очень насыщенный. В целом программа будет, я думаю, тоже такая же: новые соглашения, новинки наших предприятий покажем, расскажем», — отметил глава региона. Текслер выразил уверенность, что стенд Челябинской области оставит хорошее впечатление и пожелал всем успехов.

Одним из первых гостей челябинского стенда стал глава Минпромторга Антон Алиханов. Текслер показал передовые разработки промышленности региона. В центре экспозиции находятся передовые робототехнические разработки, включающие промышленные роботы-манипуляторы различной грузоподъемности, а также современные робототехнические комплексы, ориентированные на образовательную и производственную сферы. Особого внимания заслуживает презентация инновационного консольно-портального робота GR-40, серийное производство которого стартует на челябинском Заводе роботов в мае 2025 года.

Из спецтехники ООО «ДСТ-Урал» представляет первый прототип тяжелого мобильного робототехнического комплекса для пожаротушения (модель МП7), разработанного по заказу МЧС России. Новая машина предназначена для оперативной ликвидации сложных аварий и пожаров в условиях повышенного риска. В числе экспонатов — совместная разработка компаний ДСТ и «Синара»: ратрак «Синара-400», предназначенный для подготовки горнолыжных склонов и обладающий способностью преодолевать уклоны до 45 градусов.

Среди других участников выставки представлены:

- Магнитогорский металлургический комбинат с макетом парка «Притяжение»;

- Русская медная компания с моделями РМК-Арены и Кафедрального собора Рождества Христова;

- Снежинский завод специальных электрических машин с асинхронным электродвигателем для железнодорожного транспорта;

- Компания «Инно-тех» с роботизированной системой обслуживания фрезерного станка с ЧПУ;

- МЕТАЛЛПЛАСТПРИОРИТИ, демонстрирующая уникальные порошковые краски для антикоррозионной защиты;

- СВАРКА-74 с комплексом сварочных роботов;

- АСФ-Инновации с новейшими беспилотными летательными аппаратами и снегоуборочным роботом;

- Завод АМО Сталь с линейным промышленным роботом-манипулятором AMO-S;

- УралЭнергоРесурс с образовательным робототехническим комплексом.

На стенде также представлены десятки инновационных разработок от предприятий региона, среди которых: «Бур-Инструмент Экспорт», «Техстрой», ПК «НПО Андроидная техника», «Резонанс», «ЧКЗ-ИНСТРУМЕНТ», «Форэнерго Спец Комплект», «Озерский завод энергоустановок», НПК «Подъемные платформы», «Нефть-Сервис», «ПромАрсенал», «Волновая механика». Кроме того, посетителям предлагается ознакомиться с макетом будущего промышленного кластера «Смарт элемент», который представлен на отдельной площадке экспозиции.

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Челябинская область представила инновационный стенд на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025». О предприятиях региона рассказал губернатор Алексей Текслер. «Сегодня открывается Иннопром, стенд региона очень насыщенный. В целом программа будет, я думаю, тоже такая же: новые соглашения, новинки наших предприятий покажем, расскажем», — отметил глава региона. Текслер выразил уверенность, что стенд Челябинской области оставит хорошее впечатление и пожелал всем успехов. Одним из первых гостей челябинского стенда стал глава Минпромторга Антон Алиханов. Текслер показал передовые разработки промышленности региона. В центре экспозиции находятся передовые робототехнические разработки, включающие промышленные роботы-манипуляторы различной грузоподъемности, а также современные робототехнические комплексы, ориентированные на образовательную и производственную сферы. Особого внимания заслуживает презентация инновационного консольно-портального робота GR-40, серийное производство которого стартует на челябинском Заводе роботов в мае 2025 года. Из спецтехники ООО «ДСТ-Урал» представляет первый прототип тяжелого мобильного робототехнического комплекса для пожаротушения (модель МП7), разработанного по заказу МЧС России. Новая машина предназначена для оперативной ликвидации сложных аварий и пожаров в условиях повышенного риска. В числе экспонатов — совместная разработка компаний ДСТ и «Синара»: ратрак «Синара-400», предназначенный для подготовки горнолыжных склонов и обладающий способностью преодолевать уклоны до 45 градусов. Среди других участников выставки представлены: - Магнитогорский металлургический комбинат с макетом парка «Притяжение»; - Русская медная компания с моделями РМК-Арены и Кафедрального собора Рождества Христова; - Снежинский завод специальных электрических машин с асинхронным электродвигателем для железнодорожного транспорта; - Компания «Инно-тех» с роботизированной системой обслуживания фрезерного станка с ЧПУ; - МЕТАЛЛПЛАСТПРИОРИТИ, демонстрирующая уникальные порошковые краски для антикоррозионной защиты; - СВАРКА-74 с комплексом сварочных роботов; - АСФ-Инновации с новейшими беспилотными летательными аппаратами и снегоуборочным роботом; - Завод АМО Сталь с линейным промышленным роботом-манипулятором AMO-S; - УралЭнергоРесурс с образовательным робототехническим комплексом. На стенде также представлены десятки инновационных разработок от предприятий региона, среди которых: «Бур-Инструмент Экспорт», «Техстрой», ПК «НПО Андроидная техника», «Резонанс», «ЧКЗ-ИНСТРУМЕНТ», «Форэнерго Спец Комплект», «Озерский завод энергоустановок», НПК «Подъемные платформы», «Нефть-Сервис», «ПромАрсенал», «Волновая механика». Кроме того, посетителям предлагается ознакомиться с макетом будущего промышленного кластера «Смарт элемент», который представлен на отдельной площадке экспозиции.
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