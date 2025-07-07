В России хотят запретить ароматизаторы в жидкостях для вейпов

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Запрет ароматных жидкостей снизит их популярность, уверены депутаты ЛДПР
Запрет ароматных жидкостей снизит их популярность, уверены депутаты ЛДПР Фото:

Законопроект о запрете на использование ароматизаторов в жидкостях для вейпов внесли в Госдуму. Соответствующий проект появился в базе ГД. 

«Данная мера станет эффективным инструментом борьбы с никотиновой зависимостью, особенно среди молодежи, поможет сократить число потребителей электронных сигарет и вейпов, а также снизить риски для здоровья, связанные с их употреблением», — говорится в проекте закона. Авторами выступили депутаты ЛДПР. 

В июне также был подготовлен законопроект о  полном запрете вейпов и электронных сигарет. Депутаты предлагают штрафовать за продажу таких устройств от 20 до 50 тысяч рублей.

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Законопроект о запрете на использование ароматизаторов в жидкостях для вейпов внесли в Госдуму. Соответствующий проект появился в базе ГД.  «Данная мера станет эффективным инструментом борьбы с никотиновой зависимостью, особенно среди молодежи, поможет сократить число потребителей электронных сигарет и вейпов, а также снизить риски для здоровья, связанные с их употреблением», — говорится в проекте закона. Авторами выступили депутаты ЛДПР.  В июне также был подготовлен законопроект о  полном запрете вейпов и электронных сигарет. Депутаты предлагают штрафовать за продажу таких устройств от 20 до 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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