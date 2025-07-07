В России хотят запретить ароматизаторы в жидкостях для вейпов

Законопроект о запрете на использование ароматизаторов в жидкостях для вейпов внесли в Госдуму. Соответствующий проект появился в базе ГД.
«Данная мера станет эффективным инструментом борьбы с никотиновой зависимостью, особенно среди молодежи, поможет сократить число потребителей электронных сигарет и вейпов, а также снизить риски для здоровья, связанные с их употреблением», — говорится в проекте закона. Авторами выступили депутаты ЛДПР.
В июне также был подготовлен законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Депутаты предлагают штрафовать за продажу таких устройств от 20 до 50 тысяч рублей.
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