07 июля 2025

Миллиардер из ХМАО открыл новое подразделение в компании. Фото

Миллиардер из ХМАО Ярослав Мельник открыл новую промышленную базу в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО открылось новое подразделение компании нефтяного миллиардера
В ХМАО открылось новое подразделение компании нефтяного миллиардера Фото:

Владелец нефтесервисной фирмы «ЭКОТОН» Ярослав Мельник из Пыть-Яха (ХМАО) открыл новое производственное подразделение своей компании — Центральную трубную базу. Объект разместился на территории более 12 тысяч квадратных метров, сообщила компания.

«Разрезали ленточку перед входом новой Трубной базы. Она расположилась на площади свыше 12 000 квадратных метров», — указано в сообщении предприятия в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

На территории базы размещены многоярусные стеллажи с помостами для хранения труб. Также на площадке появился автокран, рассчитанный на работу в условиях Крайнего Севера. Для сотрудников построили два административно-бытовых комплекса: один — для инженеров, второй — для рабочих. Внутри предусмотрены столовая, сушилка для спецодежды, душевая, санузел и стиральная машина.

Компания «ЭКОТОН» зарегистрирована в ХМАО и оказывает услуги нефтедобывающим компаниям: занимается текущим и капитальным ремонтом скважин. Предприятие работает на месторождениях Нефтеюганского района.

Владелец и генеральный директор фирмы входит в список самых богатых людей региона. Помимо «Экотона», Мельник владеет компаниями в Златоусте и в курортных городах Кавказских Минеральных Вод — Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. Организации занимаются сдачей недвижимости в аренду, проектированием зданий и управлением строительными проектами.

Ранее URA.RU писало, что Мельник с размахом отметил юбилей своей компании «Экотон». В числе VIP-гостей были замечены окружные политэлиты, а на корпоратив прилетела Ани Лорак.

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Владелец нефтесервисной фирмы «ЭКОТОН» Ярослав Мельник из Пыть-Яха (ХМАО) открыл новое производственное подразделение своей компании — Центральную трубную базу. Объект разместился на территории более 12 тысяч квадратных метров, сообщила компания. «Разрезали ленточку перед входом новой Трубной базы. Она расположилась на площади свыше 12 000 квадратных метров», — указано в сообщении предприятия в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». На территории базы размещены многоярусные стеллажи с помостами для хранения труб. Также на площадке появился автокран, рассчитанный на работу в условиях Крайнего Севера. Для сотрудников построили два административно-бытовых комплекса: один — для инженеров, второй — для рабочих. Внутри предусмотрены столовая, сушилка для спецодежды, душевая, санузел и стиральная машина. Компания «ЭКОТОН» зарегистрирована в ХМАО и оказывает услуги нефтедобывающим компаниям: занимается текущим и капитальным ремонтом скважин. Предприятие работает на месторождениях Нефтеюганского района. Владелец и генеральный директор фирмы входит в список самых богатых людей региона. Помимо «Экотона», Мельник владеет компаниями в Златоусте и в курортных городах Кавказских Минеральных Вод — Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. Организации занимаются сдачей недвижимости в аренду, проектированием зданий и управлением строительными проектами. Ранее URA.RU писало, что Мельник с размахом отметил юбилей своей компании «Экотон». В числе VIP-гостей были замечены окружные политэлиты, а на корпоратив прилетела Ани Лорак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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