Владелец нефтесервисной фирмы «ЭКОТОН» Ярослав Мельник из Пыть-Яха (ХМАО) открыл новое производственное подразделение своей компании — Центральную трубную базу. Объект разместился на территории более 12 тысяч квадратных метров, сообщила компания.
«Разрезали ленточку перед входом новой Трубной базы. Она расположилась на площади свыше 12 000 квадратных метров», — указано в сообщении предприятия в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
На территории базы размещены многоярусные стеллажи с помостами для хранения труб. Также на площадке появился автокран, рассчитанный на работу в условиях Крайнего Севера. Для сотрудников построили два административно-бытовых комплекса: один — для инженеров, второй — для рабочих. Внутри предусмотрены столовая, сушилка для спецодежды, душевая, санузел и стиральная машина.
Компания «ЭКОТОН» зарегистрирована в ХМАО и оказывает услуги нефтедобывающим компаниям: занимается текущим и капитальным ремонтом скважин. Предприятие работает на месторождениях Нефтеюганского района.
Владелец и генеральный директор фирмы входит в список самых богатых людей региона. Помимо «Экотона», Мельник владеет компаниями в Златоусте и в курортных городах Кавказских Минеральных Вод — Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. Организации занимаются сдачей недвижимости в аренду, проектированием зданий и управлением строительными проектами.
Ранее URA.RU писало, что Мельник с размахом отметил юбилей своей компании «Экотон». В числе VIP-гостей были замечены окружные политэлиты, а на корпоратив прилетела Ани Лорак.
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