Челябинскому заводу дали деньги на борьбу с конкурентами из Китая

Более 670 млн рублей направит Фонд развития промышленности РФ челябинскому заводу на производство компонентов для промышленных шаровых мельниц. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, это позволит предприятию заместить на рынке конкурентов из Китая и Индии.
«Фонд развития промышленности предоставит льготный заем в размере 673 млн рублей предприятию „Стил Армор“ из Челябинской области. Средства пойдут на расширение производства компонентов для промышленных шаровых мельниц, которые используют в работе горно-обогатительные комбинаты. Соглашение о финансировании подписали в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера директор ФРП Роман Петруца и генеральный директор предприятия „Стил Армор“ Антон Глазырин на полях международной промышленной выставки „ИННОПРОМ-2025“, — сообщили в пресс-службе правительства.
Предприятие «Стил Армор» производит футеровку — это стальная защитная обшивка, применяемая внутри шаровых мельниц. Средства фонда помогут предприятию нарастить производственные мощности на 25%. Потенциальными потребителями продукции компании выступают крупнейшие горно-обогатительные комбинаты из разных регионов России.
«Увеличение объемов производства хромомолибденовых футеровок повысит уровень импортозамещения. В настоящий момент крупнейшие ГОКи продолжают использовать аналоги из Индии и Китая. Наше предприятие сможет обеспечить хромомолибденовыми футеровками высокого качества по конкурентным ценам действующих и потенциальных потребителей. Создание дополнительных рабочих мест в Кыштыме также благоприятно скажется на благосостоянии жителей региона», — уточнил генеральный директор компании «Стил Армор» Антон Глазырин.
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