Винницкий областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) приостановил работу по основному адресу на улице Даниила Галицкого, 31. Такое решение принято после серии взрывов в украинских военкоматах. Об этом сообщается в официальном заявлении ТЦК. Изменения связаны с необходимостью обеспечить безопасность граждан и сотрудников учреждения.
«Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан, Винницкий областной ТЦК приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31. Прием граждан по вопросам медицинского обеспечения с 7 июля 2025 года будет осуществляться на базе Винницкой областной клинической больницы им. Николая Пирогова», — написали на странице ТЦК в одной из соцсетей. Прием граждан по вопросам социальной поддержки теперь будет организован на территории центра предоставления административных услуг.
Причиной подобных мер стали участившиеся инциденты с подрывами военкоматов в различных регионах Украины. За последнее время взрывы произошли на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. Эти происшествия вызвали широкий общественный резонанс и обсуждение в украинском политическом сообществе. Так, внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на фоне атак на здания военкоматов заявил, что российская армия стала союзником народа Украины.
Ранее представители Сухопутных войск ВСУ сообщали, что в двух ТЦК, расположенных в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье, произошли взрывы. Согласно заявлению украинских военных, российские беспилотники нанесли удары по зданию Харьковского областного ТЦК и социальной поддержки, а также по прилегающей к нему территории. Кроме того, атака была зафиксирована вблизи Запорожского областного центра. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что удары ВС РФ наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ и не представляют угрозы для гражданского населения.
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