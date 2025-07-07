Песков объяснил, почему Путин поменял министра транспорта РФ

Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ вместо Романа Старовойта, поскольку его профессиональные качества лучше всего отвечают текущим задачам ведомства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества и опыт Андрея Никитина будут наилучшим образом соответствовать тому, чтобы ведомство выполняло свои функции», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя решение президента. Его слова приводит корреспондент URA.RU
Сегодня Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса. Президент встретился с ним и предложил поработать в этой должности.
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