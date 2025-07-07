Песков объяснил, почему Путин поменял министра транспорта РФ

Песков: Никитин занял пост министра транспорта РФ из-за своих рабочих качеств
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что качества Никитина будут способствовать эффективной работе министерства
Песков отметил, что качества Никитина будут способствовать эффективной работе министерства Фото:

Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ вместо Романа Старовойта, поскольку его профессиональные качества лучше всего отвечают текущим задачам ведомства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества и опыт Андрея Никитина будут наилучшим образом соответствовать тому, чтобы ведомство выполняло свои функции», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя решение президента. Его слова приводит корреспондент URA.RU

Сегодня Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса. Президент встретился с ним и предложил поработать в этой должности.

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Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ вместо Романа Старовойта, поскольку его профессиональные качества лучше всего отвечают текущим задачам ведомства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества и опыт Андрея Никитина будут наилучшим образом соответствовать тому, чтобы ведомство выполняло свои функции», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя решение президента. Его слова приводит корреспондент URA.RU Сегодня Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса. Президент встретился с ним и предложил поработать в этой должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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