Один из кандидатов в свердловские губернаторы покинул предвыборную гонку

Депутат Государственной думы от ЛДПР Станислав Наумов снял свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области. Парламентарий рассказал URA.RU, что столкнулся со сложностями при прохождении муниципального фильтра.
«Разослал 300 муниципальным депутатам просьбу поддержать меня, но получил ответ, что они отдали поддержку другим кандидатам. В такой ситуации я принял решение снять свою кандидатуру», — пояснил депутат.
Наумов передал документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом 22 июня. Политик уже имел опыт работы в регионе, в том числе в структурах промышленности и бизнеса.
Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября, документы на регистрацию кандидатов уже начали поступать в избирательную комиссию. Желающих управлять регионом осталось пять человек. О том, кто они — в отдельном материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!