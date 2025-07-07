В Кремле ответили на вопрос о национализации «Южуралзолота»

Песков отказался комментировать ситуацию с бизнесом золотодобытчика Струкова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков: вопросы национализации ЮГК не входят в прерогативу администрации президента РФ
Дмитрий Песков: вопросы национализации ЮГК не входят в прерогативу администрации президента РФ Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Ситуация с иском Генпрокуратуры о передаче активов группы «Южуралзолото» вице-спикера челябинского заксобрания Константина Струкова не является прерогативой Кремля. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не является прерогативой администрации президента. Здесь мы не можем никак комментировать», — сказал Песков.

Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил в Советский райсуд Челябинска 2 июля. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». В представительствах холдинга в Челябинске и Пласте прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация с иском Генпрокуратуры о передаче активов группы «Южуралзолото» вице-спикера челябинского заксобрания Константина Струкова не является прерогативой Кремля. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не является прерогативой администрации президента. Здесь мы не можем никак комментировать», — сказал Песков. Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил в Советский райсуд Челябинска 2 июля. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». В представительствах холдинга в Челябинске и Пласте прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...