В Кремле ответили на вопрос о национализации «Южуралзолота»

Ситуация с иском Генпрокуратуры о передаче активов группы «Южуралзолото» вице-спикера челябинского заксобрания Константина Струкова не является прерогативой Кремля. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не является прерогативой администрации президента. Здесь мы не можем никак комментировать», — сказал Песков.
Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил в Советский райсуд Челябинска 2 июля. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». В представительствах холдинга в Челябинске и Пласте прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля.
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