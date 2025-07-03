Челябинский суд назначил дату первого заседания по национализации «Южуралзолота»

В Челябинске начнут рассмотрение искового заявления Генпрокуратуры о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний». Дело поступило в Советский райсуд Челябинска.
«Иск поступил 2 июля. Назначено предварительное слушание на 8 июля в 14:00. Судья Калашников Константин Анатольевич», — сообщили в пресс-службе райсуда.
Генпрокуратура РФ подала иск о национализации холдинга, мажоритарным владельцем которого является вице-спикер заксобрания региона Константин Струков. По мнению ведомства, Струков незаконно контролирует ПАО «Южуралзолото» и ряд других компаний.
Проблемы «Южуралзолота» начались в прошлом году. Ростехнадзором была остановлена работа четырех челябинских карьеров на 90 дней. Поводом стали нарушения охраны труда. На время простоя холдинг сохранил зарплаты персоналу.
Обыски в офисах «Южуралзолота» сотрудники СКР и УФСБ провели 2 июля. Причиной стали уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранных норм. Пресс-служба компании заявила, что холдинг не нарушает природоохранное законодательство. Вопросы возможной национализации группа не комментирует.
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