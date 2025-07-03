Челябинский суд назначил дату первого заседания по национализации «Южуралзолота»

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Золотодобывающую компанию хотят национализировать
Золотодобывающую компанию хотят национализировать Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

В Челябинске начнут рассмотрение искового заявления Генпрокуратуры о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний». Дело поступило в Советский райсуд Челябинска.

«Иск поступил 2 июля. Назначено предварительное слушание на 8 июля в 14:00. Судья Калашников Константин Анатольевич», — сообщили в пресс-службе райсуда.

Генпрокуратура РФ подала иск о национализации холдинга, мажоритарным владельцем которого является вице-спикер заксобрания региона Константин Струков. По мнению ведомства, Струков незаконно контролирует ПАО «Южуралзолото» и ряд других компаний.

Проблемы «Южуралзолота» начались в прошлом году. Ростехнадзором была остановлена работа четырех челябинских карьеров на 90 дней. Поводом стали нарушения охраны труда. На время простоя холдинг сохранил зарплаты персоналу.

Обыски в офисах «Южуралзолота» сотрудники СКР и УФСБ провели 2 июля. Причиной стали уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранных норм. Пресс-служба компании заявила, что холдинг не нарушает природоохранное законодательство. Вопросы возможной национализации группа не комментирует.

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В Челябинске начнут рассмотрение искового заявления Генпрокуратуры о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний». Дело поступило в Советский райсуд Челябинска. «Иск поступил 2 июля. Назначено предварительное слушание на 8 июля в 14:00. Судья Калашников Константин Анатольевич», — сообщили в пресс-службе райсуда. Генпрокуратура РФ подала иск о национализации холдинга, мажоритарным владельцем которого является вице-спикер заксобрания региона Константин Струков. По мнению ведомства, Струков незаконно контролирует ПАО «Южуралзолото» и ряд других компаний. Проблемы «Южуралзолота» начались в прошлом году. Ростехнадзором была остановлена работа четырех челябинских карьеров на 90 дней. Поводом стали нарушения охраны труда. На время простоя холдинг сохранил зарплаты персоналу. Обыски в офисах «Южуралзолота» сотрудники СКР и УФСБ провели 2 июля. Причиной стали уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранных норм. Пресс-служба компании заявила, что холдинг не нарушает природоохранное законодательство. Вопросы возможной национализации группа не комментирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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