Раскрыты подробности ЧП с 6-летней девочкой в парке Екатеринбурга

В екатеринбургском парке шестилетняя девочка упала с гимнастического кольца и сломала ключицу. Представители свердловской прокуратуры начали проверку после инцидента, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
ЧП произошло вечером 5 июля. Девочка упала с троса, который оборвался. Ее экстренно отвезли в больницу, где диагностировали перелом правой ключицы.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при установке указанной конструкции на предмет ее безопасности. Будет установлено должностное лицо, ответственное за надлежащее состояние детского игрового и спортивного оборудования, затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной травме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.
Ранее стало известно, что Следственный комитет после этого инцидента возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи опрашивают очевидцев.
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