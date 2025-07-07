На 15-й международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представили похожего на человека, робота, самолет, аналогичный Cessna, хинкальный автомат и другие интересные экспонаты. Корреспондент URA.RU в одном материале собрал все необычные достижения технологического прогресса.
Робот Арди
Андроид, вызвавший ажиотаж у посетителей. Говорят, Арди способен изображать 600 эмоций, читать стихи, водить экскурсии. Его создала команда пермских разработчиков, технологии, заложенные в робота, могут передавать жесты человека, кроме того, он слышит вопросы и речь в целом.
Беспилотные автомобили
Два прототипа таких авто представил государственный центр «НАМИ». Автомобили созданы на базах Aurus Komendant и Lada Vesta. На транспортных средствах установлено пять радаров и семь видеокамер, а кроме того, блоки спутниковой навигации, Wi-Fi, LTE. Производитель заявляет, что автомобили способны распознавать объекты на расстоянии до 200 метров.
Хинкальный автомат
В этом году на стенде Свердловской области компания «СИГНАЛ-ПАК» представила автомат по производству хинкалей. Действующая модель способна делать фигурные хинкали: тесто с начинкой обрезает специальное лезвие. Кроме того, местные производители показали станки с полным циклом производства — часть из них интерактивна.
Трамвай будущего
«Синара 71-233» — это трехсекционный низкопольный трамвай с цельнонесущим стальным кузовом, усиленным современными композитными материалами. Новый трамвай рассчитан на перевозку до 308 человек, он также будет удобен маломобильным гражданам, так как в салоне отсутствуют подиумы, а пол — низкий.
Русский аналог Cessna
Учебно-тренировочный самолет Tango от компании Spectra Aircraft (S7 Group) позиционируется как отечественный аналог популярной американской модели. Он ориентирован на подготовку пилотов для гражданской авиации. Максимальная скорость Tango может достигать 245 километров в час.
Китайские лакомства
Гости из Поднебесной привезли свои закуски и напитки. Например, на стенде нашлись печенья, острое соевое мясо, лимонады. Гостей возле стенда встречали девушки в традиционных китайских нарядах.
Новая упаковка соды
Башкирская содовая компания представила новый дизайн всеми привычной упаковки пищевой соды. Однако, по словам представителей, это лишь выставочный образец, при этом они не отрицали, что привычную картонную коробку может заменить контейнер из металла.
Выставка «Иннопром» продлится до 10 июля. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию.
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