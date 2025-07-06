06 июля 2025

Легендарную упаковку соды изменят. Фото

На «Иннопроме» представили новый дизайн упаковки соды
© Служба новостей «URA.RU»
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Картонные коробки могут заменить на металлические контейнеры
Картонные коробки могут заменить на металлические контейнеры Фото:
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«Иннопром — 2025»

В Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром» «Башкирская содовая компания» представила новый дизайн всеми привычной упаковки пищевой соды. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Новые упаковки появились на стенде БСК. Представители компании пояснили, что это выставочный образец. При этом они не отрицают, что традиционную картонную коробку соды может заменить металлический контейнер.

«Иннопром» проходит в эти дни в Екатеринбурге. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.

Фото:

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В Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром» «Башкирская содовая компания» представила новый дизайн всеми привычной упаковки пищевой соды. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Новые упаковки появились на стенде БСК. Представители компании пояснили, что это выставочный образец. При этом они не отрицают, что традиционную картонную коробку соды может заменить металлический контейнер. «Иннопром» проходит в эти дни в Екатеринбурге. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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