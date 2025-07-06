Картонные коробки могут заменить на металлические контейнеры
новость из сюжета«Иннопром — 2025»
В Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром» «Башкирская содовая компания» представила новый дизайн всеми привычной упаковки пищевой соды. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Новые упаковки появились на стенде БСК. Представители компании пояснили, что это выставочный образец. При этом они не отрицают, что традиционную картонную коробку соды может заменить металлический контейнер.
«Иннопром» проходит в эти дни в Екатеринбурге. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.
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